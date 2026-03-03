Vlahovic rinnova con la Juve? Come cambiano i costi per il club bianconero

Dopo un’estate travagliata e quella che sembrava essere la certezza di un addio, si è aperto improvvisamente uno spiraglio per la prosecuzione del matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. L’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera si sono incontrati prima della sfida con la Roma e hanno iniziato a imbastire un discorso.
Vlahovic ha il contratto in scadenza a giugno, ma alla Juve sta bene e gode della stima dell’allenatore. Da qui una prima apertura, che dovrà inevitabilmente trovare margini di manovra anche sul fronte delle cifre. I dirigenti bianconeri sono pronti a intavolare una trattativa, a patto che l’attaccante serbo accetti uno stipendio più basso rispetto a quello attuale.
Ma facciamo un passo indietro. Il contratto firmato da Vlahovic nel 2022 ha portato il serbo a guadagnare 12 milioni di euro netti nel 2025/26 (22,2 milioni di euro lordi). Cifra a cui si aggiunge una quota ammortamento monstre di 19,55 milioni di euro per un costo complessivo di 41,75 milioni di euro, che la Juventus considera insostenibile.
Per questo, secondo alcune indiscrezioni si starebbe ragionando sulla base dei 7 milioni netti del contratto appena siglato tra la Juventus e il compagno di squadra Kenan Yildiz. Ma come cambierebbero i costi per la Juve con questo rinnovo dalla prossima stagione? Che impatto avrebbe l’accordo sui conti?
Vlahovic rinnovo Juventus? Le possibili cifre dell’accordo
Sul fronte stipendio il calcolo è presto fatto. Uno stipendio di 7 milioni netti corrisponde a circa 12,95 milioni di euro lordi, per un risparmio – sul fronte dell’ingaggio – di 9,25 milioni di euro. La Juventus risparmierebbe inoltre i 19,55 milioni di quota ammortamento, perché a giugno il cartellino di Vlahovic sarà completamente ammortizzato, per un risparmio complessivo potenziale di 28,8 milioni di euro.
Un risparmio che potrebbe essere inferiore qualora il rinnovo preveda, come probabile, commissioni in favore degli agenti. Queste sarebbero ammortizzate come il costo del cartellino a partire dalla prossima stagione, ma la cifra sarebbe comunque sensibilmente inferiore.