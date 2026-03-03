Vlahovic rinnova con la Juve? Come cambiano i costi per il club bianconero

Dopo un’estate travagliata e quella che sembrava essere la certezza di un addio, si è aperto improvvisamente uno spiraglio per la prosecuzione del matrimonio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. L’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera si sono incontrati prima della sfida con la Roma e hanno iniziato a imbastire un discorso.

Vlahovic ha il contratto in scadenza a giugno, ma alla Juve sta bene e gode della stima dell’allenatore. Da qui una prima apertura, che dovrà inevitabilmente trovare margini di manovra anche sul fronte delle cifre. I dirigenti bianconeri sono pronti a intavolare una trattativa, a patto che l’attaccante serbo accetti uno stipendio più basso rispetto a quello attuale.