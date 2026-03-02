L’escalation geopolitica dopo gli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran ha aperto uno scenario delicato anche nel calcio internazionale (seppur ovviamente in un contesto di importanza decisamente minore rispetto alla situazione del Paese e globale): la partecipazione della nazionale iraniana ai Mondiali 2026, in programma dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico, è infatti diventata incerta. Il presidente della federazione iraniana Mehdi Taj ha ammesso che la situazione sarà valutata dalle autorità del Paese e che l’impatto sul torneo sarà inevitabile, senza però parlare ufficialmente di ritiro o boicottaggio.

«Non è possibile dirlo con esattezza, ma ci sarà certamente una risposta», ha spiegato Taj durante un dibattito trasmesso dall’emittente IRIB Channel 3. «La situazione sarà studiata dai più alti funzionari sportivi del Paese e verrà presa una decisione su ciò che accadrà». Il numero uno del calcio iraniano ha aggiunto anche che, «a causa di questo attacco e della sua brutalità, è molto lontano dalle nostre aspettative poter guardare al Mondiale con speranza».