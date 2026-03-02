Atalanta, ricavi in calo ma conti in utile nel primo semestre 2025/26

I ricavi da Champions League e dalle plusvalenze continuano a sostenere i conti dell’Atalanta, che ha chiuso i primi sei mesi della stagione 2025/26 con un utile pari a 27,1 milioni di euro, in calo rispetto ai 57,2 milioni di euro registrati nella prima metà della stagione 2024/25. Il tutto senza considerare la qualificazione agli ottavi di Champions e le ulteriore cessioni nel mercato di gennaio (come Lookman), avvenute dopo la chiusura del primo semestre e che spingeranno ulteriormente i conti nella seconda metà della stagione. Secondo i documenti consultati da Calcio e Finanza, il fatturato della società nerazzurra nei primi sei mesi è stato pari a 175,8 milioni di euro (contro i 207,1 milioni di euro relativi al periodo chiuso al 31 dicembre 2024), mentre i costi sono aumentati passando a quota 134,5 milioni rispetto ai 124,2 milioni del primo semestre precedente.

Atalanta bilancio semestrale 2025 2026 – I ricavi L’Atalanta nella prima metà della stagione 2025/26 ha registrato 175,8 milioni di euro di ricavi complessivi, rispetto ai 207,1 milioni della stagione precedente. La gestione dei diritti dei calciatori ha infatti generato ricavi per 68,4 milioni di euro, di cui 57,3 milioni derivanti da plusvalenze legate soprattutto alle cessioni di Mateo Retegui (40,8 milioni) e Matteo Ruggeri (16,2 milioni). Sul fronte dei diritti televisivi, i ricavi complessivi sono stati pari a circa 76,5 milioni di euro, di cui 23,9 milioni dalla Serie A e 52,3 milioni dalla partecipazione alla Champions League.