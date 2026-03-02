Manfredi rilancia: documentazione alla FIGC per il nuovo Maradona

Il Comune di Napoli oggi invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. A riferirlo ufficialmente è stato il sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi a margine dell’avvio ufficiale di Napoli Capitale europea dello sport 2026.

«Si sta lavorando – ha dichiarato il primo cittadino – sono in contatto con la FIGC e oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta e pertanto presenteremo il progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti indipendentemente dagli Europei. La riqualificazione del Maradona è un obiettivo importante: è lo stadio della città e tutti ci chiedono che sia riqualificato e che sia reso più confortevole anche per altri eventi».