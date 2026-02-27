Ranking quinto posto Champions: Italia viva, ma sorteggi decisivi

Le partite degli ottavi delle competizioni per club UEFA saranno fondamentali per l’Italia nella corsa ai due posti extra nella Champions League nella stagione 2026/27 . Come successo nel corso delle ultime stagioni, prosegue anche quest’anno la lotta tramite il ranking stagionale UEFA che premierà le due nazioni che faranno più punti con le proprie squadre nelle tre competizioni internazionale, Champions Europa League e Conference.

Il turno di coppe europee che si è concluso nella serata di ieri ha consentito all’Italia di portare altre due squadre agli ottavi di finale. Il Bologna ha regolato il Brann con un altro 1-0 in Europa League, mentre la Fiorentina – dopo avere dilapidato un vantaggio di tre reti – ha avuto bisogno dei tempi supplementari per avere la meglio sullo Jagellonia nei playoff di Conference League.

Serie A quinto posto Champions – La corsa per il 2026/27

Questa particolare forma, lo ricordiamo, è stata introdotta con la rivoluzione del format della Champions League. Il torneo, come ormai noto, si presenta in una nuova per la seconda stagione consecutiva e vede la partecipazione di 36 squadre, con un girone unico e otto partite (contro altrettanti avversari differenti) per ogni formazione, sempre con divisione in quattro fasce.

Serie A quinto posto Champions – Come si calcolano i punti per il ranking

Ma come si conquistano i punti? E come si calcolano? Ogni club che prende parte alle coppe europee può conquistare punti in base alle proprie performance. Le squadre che giocano in Champions possono conquistare complessivamente più punti rispetto a quelle che si trovano in Europa League o in Conference League, rispettivamente con un massimo di 29,5, 23 e 20,5 punti.

I punti si conquistano sia pareggiando che vincendo le sfide della competizione, ma punti bonus vengono assegnati anche per la gran parte dei passaggi dei turni nella fase a eliminazione diretta e in base alla posizione nella classifica unica delle tre competizioni UEFA per club.

I punti finali del ranking UEFA per Paesi vengono poi calcolati sommando il numero di punti totali raccolti da ogni club di una determinata Federazione nelle competizioni europee della stagione, e dividendoli per il numero di squadre partecipanti. Per questo motivo, la permanenza più a lungo possibile delle nostre squadre nelle coppe europee consentirebbe all’Italia di aumentare le proprie chance di raggiungere questo traguardo.

Serie A quinto posto Champions – La graduatoria aggiornata

La Serie A conta quattro squadre in corsa nelle tre competizioni dopo l’eliminazione del nella prima fase di Champions League e di Inter e Juventus ai playoff del torneo, e l’obiettivo è quello di replicare quanto successo due stagioni fa, quando permise alla quinta classificata in campionato, il Bologna di Thiago Motta, di qualificarsi direttamente al girone unico di Champions League dello scorso anno, portando a otto le formazioni italiane presenti nelle tre competizioni UEFA, di cui cinque nel massimo torneo.

Di seguito, la classifica aggiornata dopo l’andata dei playoff di Champions League:

Inghilterra – 22,291 punti (posto extra in Champions) Germania – 17,570 punti (posto extra in Champions) Spagna – 17,406 punti Italia – 17,357 punti Portogallo – 16,600 punti Polonia – 15,250 punti Francia – 14,964 punti Grecia – 12,900 punti Cipro – 11,906 punti Danimarca – 11,750 punti

Considerando ormai per certo che uno dei primi due posti andrà all’Inghilterra, le avversarie dell’Italia sono Germania e Spagna, con le nostre squadre che al momento partono più indietro. La buona notizia è che l’Italia – con i risultati di questo turno – si è riportata vicina alle due concorrenti in termini di punti, che tuttavia possono contare su squadre più attrezzate per arrivare in fondo, specialmente in Champions League.

Un eventuale “miracolo” Atalanta contro Arsenal o Bayern Monaco farebbe crescere le possibilità a dismisura, ma saranno fondamentali già i sorteggi per capire dove potranno arrivare i club italiani. Un eventuale derby tra Bologna e Roma in Europa League sarebbe da evitare, per non avere la garanzia di eliminare una squadra. Meglio uno scontro diretto tra Bologna e Friburgo per giocarsi il “tutto per tutto”: eliminare i rivali tedeschi e proseguire, auspicabilmente, con due squadre nel torneo.