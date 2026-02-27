EURO 2032, Abodi: «Lunedì il decreto di nomina del commissario per gli stadi»

«Il commissario ha avuto dalla conferenza Stato-Regioni l’ultimo parere positivo, e quindi quella che fino a oggi è stata una designazione con il concerto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il ministero dell’Economia e delle Finanze, da lunedì(2 marzo, ndr) sarà un decreto di nomina, e quindi potrà pienamente operare, anche se il commissario nel suo ruolo di presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici già conosce la situazione degli stadi molto bene».

Lo ha detto il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine degli Stati generali della montagna in svolgimento all’Abetone, confermando l’anticipazione di Calcio e Finanza a proposito della nomina di Massimo Sessa come Commissario straordinario per gli stadi in vista dell’organizzazione di EURO 2032.