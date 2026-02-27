La Premier lancia il suo canale di Lega per trasmettere le partite all'estero

Come riporta The Guardian, il nuovo servizio si chiamerà Premier League Plus, sarà lanciato prima dell’inizio della prossima stagione sportiva e si baserà su un modello di vendita diretta al consumatore , una novità assoluta per quanto riguarda i diritti televisivi della competizione nazionale. Non ci sarà infatti nessuna emittente a fare da intermediario fra la Premier e il grande pubblico.

Anche la Premier League è pronta a lanciare il proprio canale di Lega per trasmettere in diretta streaming all’estero le partite del massimo campionato inglese. Al momento, il servizio entrerà in una prima fase di test e sarà disponibile per chi vive a Singapore, che potrà avere accesso a tutte le partite del torneo.

Si tratta di un opportunità, usando le parole dell’amministratore delegato della Premier Richard Masters, per «apprendimento». Anche se gli analisti ipotizzano che dopo la sua introduzione Premier League Plus provocherà uno scossone molto importante all’interno del mercato dei diritti televisivi, visto che si parla del campionato più ricco del mondo che punta ad auto produrre e trasmettere direttamente le partite senza l’intermediazione di televisioni e piattaforme streaming già esistenti e con cui ha già accordi in altri mercati.

«Dalla prossima stagione, da agosto, Premier League Plus diventerà realtà – ha dichiarato Masters –. Per la prima volta la Premier League avrà clienti propri. Vogliamo costruire un business, ma anche imparare per capire se questo modello potrà essere replicato nel resto del mondo». Inoltre, l’AD ha spiegato durante il Business of Football Summit del Financial Times, come Premier League Plus sarà offerto in collaborazione con l’attuale detentore dei diritti, StarHub, e funzionerà come un servizio attivo 24 ore su 24. «Sarà un prodotto davvero entusiasmante, e il grande cambiamento è che la Premier League avrà un rapporto diretto con i propri clienti, occupandosi anche di aspetti come promozione e prezzi. Per questo è un passo importante», ha concluso Masters.

Si realizza così un progetto che i proprietari dei club sostengono da anni. Fra questi c’è anche il co-proprietario del Chelsea Todd Boehly, che in tempi non sospetti aveva suggerito di vendere i diritti globali direttamente a Netflix. La Lega ha però scelto un percorso a step adottando un approccio sperimentale, anche in virtù del fatto che i ricavi da diritti televisivi internazionali sono cresciuti del 27% nell’ultimo ciclo triennale.