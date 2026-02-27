In caso di superamento del turno, il percorso avrebbe comunque una difficoltà decisamente elevata. Ai quarti di finale i nerazzurri potrebbero trovare (in base al sorteggio) una tra Manchester City e Real Madrid, mentre in una eventuale semifinale potrebbero esserci PSG, Barcellona, Liverpool o Chelsea.

Sorteggi ottavi coppe europee – Rischio derby in Europa League

Guardando invece alle altre due coppe europee, sul fronte Europa League il rischio è quello di un derby tutto italiano già agli ottavi: Bologna e Roma hanno infatti il 50% di probabilità di essere sorteggiate l’una contro l’altra. Per i felsinei l’alternativa sarebbe il Friburgo, una sfida che potrebbe essere chiave per la corsa al posto extra in Champions League.

Il proseguimento del percorso per la Roma dipenderà dal lato del tabellone in cui sarà inserita, mentre il Bologna ai quarti – in caso di passaggio del turno – troverebbe un avversario di tutto rispetto: il Lione di Paulo Fonseca o l’Aston Villa di Emery, squadra decisamente accreditata per la vittoria finale.

Sorteggi ottavi coppe europee – La Fiorentina ci riprova

Chiusura dedicata alla Conference League. La Fiorentina si è qualificata agli ottavi di finale con il brivido e ora sfiderà una tra Strasburgo e Rakow. Anche i quarti non sarebbero così semplici per i toscani, che se la potrebbero vedere contro Mainz o Crystal Palace, anche qui sulla base del sorteggio. In semifinale possibile sfida al Rayo Vallecano, formazione della Liga spagnola.