Juve, Comolli: «Ieri altra espulsione frustrante. Tether? Elkann è stato chiaro nel dire che non venderà il club»

«Cercherò di non farmi sospendere dalla UEFA visto che sono stato sospeso dalla FIGC dopo quello che è successo all’Inter, che sono sicuro tutti hanno visto. Ieri c’è stata un’altra decisione arbitrale molto frustrante. Non capisco come per una partita come questa abbiano mandato un arbitro che ha diretto solo 10 partite nella sua vita in Champions League con quello che c’è in gioco. Un altro cartellino rosso incredibilmente frustrante che non era mai un cartellino rosso e finiamo per essere fuori dalla Champions League. La partita farà male per molti, molti anni, senza dubbio». Lo ha detto l’ìamministratore delegato della Juventus Damien Comolli, intervenuto durante il Financial Times Business of Football Summit.
«Stavo pensando durante la partita ieri che ci vorranno anni per riprendermi. È qualcosa che ho imparato quando lavoravo con loro all’Arsenal con Wenger. La gente dice che quando invecchi recuperi meglio, ma in realtà diventa sempre peggio», ha proseguito.
«Faccio questo da 33 anni, quindi ho davanti altri 20 o 25 anni, non ne ho idea, diventerà sempre più difficile. I nostri tifosi sono stati assolutamente straordinari e voglio ringraziarli per quello che hanno fatto ieri. L’atmosfera nello stadio era fantastica, i giocatori sono stati fantastici. È la prima volta che mi succede, ma dopo il 3-1 tutto lo stadio si è alzato in piedi e ha applaudito la squadra mentre stavamo andando nel cerchio di centrocampo per battere il calcio d’inizio. Quello che ci piace del calcio, era emozione, era frustrazione. Era un segno che la squadra è viva e lotta per le ultime 12 partite che abbiamo perché dobbiamo giocare in Champions League», ha aggiunto.
«Se perdi una partita, se pareggi una partita in casa è una crisi. Anche martedì e sabato abbiamo perso, il Como è venuta all’Allianz Stadium e ci ha fatto correre avanti e indietro distruggendoci. Quindi sabato sera la dirigenza dovrebbe essere licenziata, dovremmo comprare 11 giocatori, nuovi giocatori durante la finestra di mercato. E poi ieri sera dopo la partita avevamo una grande squadra, molto competitiva e c’è speranza. Quindi devi continuamente controbilanciare questo».
«Penso che la chiave per me sia anche l’allineamento. Quindi un allineamento è molto chiaro tra la proprietà, me stesso, il team dirigenziale, l’allenatore e in tutto il club. Quando sei alla Juventus il 1° luglio 2026, e l’ho detto pubblicamente quando sono arrivato al club, dobbiamo essere in una posizione per tornare a vincere. E l’aspettativa là fuori, e giustamente, quando vinci 38 titoli eccetera, è che devi vincere. Quindi questo allineamento nei momenti difficili è la direzione».
«Non importa davvero, una partita non dovrebbe cambiare il modo in cui pensiamo. Ed è anche per questo che usiamo i dati, perché i dati ci aiutano a prendere decisioni razionali in un ambiente incredibilmente emotivo e irrazionale, che è lo sport di alto livello. E dico sempre alle persone che siamo pagati per fornire emozioni, siamo pagati per creare emozioni e siamo pagati per non avere emozioni quando prendiamo decisioni».
«E dobbiamo costantemente controbilanciare questo. Ieri siamo stati un business dell’intrattenimento e ieri è stata la più grande emozione che abbia visto in uno stadio da molto tempo, come ho detto. Ma la mia impressione, dopo la partita di ieri, mentre tornavo a casa in macchina, è stata: abbiamo una buona squadra. Quindi restiamo calmi e pensiamo a cosa possiamo aggiungere a quella squadra per provare a vincere il campionato l’anno prossimo. Restiamo semplicemente calmi. Sappiamo di avere la squadra, sappiamo di avere i giocatori, sappiamo di avere l’infrastruttura e tutto per vincere».
Il rapporto con Elkann e la situazione con Tether
«È la prima volta che lavoro con una famiglia che possiede un club, è la proprietà più lunga di qualsiasi franchigia, di qualsiasi organizzazione sportiva al mondo. La stessa famiglia possiede lo stesso club di calcio dal 1923. Ed è un privilegio incredibile. La prima cosa che ho chiesto a John Elkann, la prima volta che ci siamo incontrati, ho detto che per me era molto, molto, molto importante capire cosa significasse la Juventus per lui e per la sua famiglia. E conserverò quelle parole, mi ha detto tre parole che probabilmente terrò per me fino al letto di morte. Ma le uso costantemente perché sono un riferimento per me. E le uso per essere allineato con lui e per allineare il resto del club e la comunità con i valori della famiglia e con i valori che John Elkann mi ha trasmesso quel giorno. Questo è molto importante».
«Tether? Guardate, John è stato molto chiaro su questo e ha detto che non venderà mai il club. Era nello spogliatoio ieri sera a ringraziare i giocatori e l’allenatore per lo sforzo. È incredibilmente coinvolto finanziariamente, emotivamente, guardando avanti, pensando in modo saggio e strategicamente molto, molto coinvolto, molto impegnato nel club».
«Cosa serve alla Juventus per tornare a lottare per vincere? Se dovessi rispondere alla domanda oggi, direi continuità. Penso che sia importante che manteniamo lo stesso allenatore, che manteniamo la stessa strategia, che manteniamo lo stesso stile di gioco. Penso che il club abbia avuto 6, 7 o 8 allenatori diversi nell’arco di 2 o 3 anni. Inclusi quelli ad interim, sapete, una partita qui, una partita lì. Quindi penso che la continuità nel nostro progetto sarà fondamentale. Penso che la squadra stia trovando amalgama e che si stia amalgamando grazie al contributo di Luciano Spalletti, da quando è arrivato. Quindi se dovessi usare una parola, è continuità ovunque. Continuità nell’allineamento, continuità nello stile di gioco, continuità con i giocatori che stanno mostrando quanto sono bravi con le prestazioni di ieri sera. Ed è probabilmente ciò di cui abbiamo bisogno se vogliamo avere successo».
«Cosa mi tiene sveglio la notte? La Juventus. In un club di questa grandezza c’è così tanto che possiamo fare, così tanto che possiamo sviluppare. Così tanta responsabilità per via della base di tifosi che abbiamo. Sono 575 milioni di tifosi a livello globale, 200 milioni di follower. Quindi vado a dormire pensando alla Juventus, sogno la Juventus, mi sveglio Juventus. La portata dell’intero lavoro e del club per quello che è, e della comunità, è così grande. Sento così tanta responsabilità nel fare le cose nel modo giusto. Non posso dire questo, questo o quest’altro. È l’insieme che voglio rendere perfetto ed essere migliore ogni giorno e portare il club a un livello più alto ogni giorno quando mi sveglio», ha concluso.