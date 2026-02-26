Juve, Comolli: «Ieri altra espulsione frustrante. Tether? Elkann è stato chiaro nel dire che non venderà il club»

«Cercherò di non farmi sospendere dalla UEFA visto che sono stato sospeso dalla FIGC dopo quello che è successo all’Inter, che sono sicuro tutti hanno visto. Ieri c’è stata un’altra decisione arbitrale molto frustrante. Non capisco come per una partita come questa abbiano mandato un arbitro che ha diretto solo 10 partite nella sua vita in Champions League con quello che c’è in gioco. Un altro cartellino rosso incredibilmente frustrante che non era mai un cartellino rosso e finiamo per essere fuori dalla Champions League. La partita farà male per molti, molti anni, senza dubbio». Lo ha detto l’ìamministratore delegato della Juventus Damien Comolli, intervenuto durante il Financial Times Business of Football Summit. «Stavo pensando durante la partita ieri che ci vorranno anni per riprendermi. È qualcosa che ho imparato quando lavoravo con loro all’Arsenal con Wenger. La gente dice che quando invecchi recuperi meglio, ma in realtà diventa sempre peggio», ha proseguito. «Faccio questo da 33 anni, quindi ho davanti altri 20 o 25 anni, non ne ho idea, diventerà sempre più difficile. I nostri tifosi sono stati assolutamente straordinari e voglio ringraziarli per quello che hanno fatto ieri. L’atmosfera nello stadio era fantastica, i giocatori sono stati fantastici. È la prima volta che mi succede, ma dopo il 3-1 tutto lo stadio si è alzato in piedi e ha applaudito la squadra mentre stavamo andando nel cerchio di centrocampo per battere il calcio d’inizio. Quello che ci piace del calcio, era emozione, era frustrazione. Era un segno che la squadra è viva e lotta per le ultime 12 partite che abbiamo perché dobbiamo giocare in Champions League», ha aggiunto.

«Se perdi una partita, se pareggi una partita in casa è una crisi. Anche martedì e sabato abbiamo perso, il Como è venuta all’Allianz Stadium e ci ha fatto correre avanti e indietro distruggendoci. Quindi sabato sera la dirigenza dovrebbe essere licenziata, dovremmo comprare 11 giocatori, nuovi giocatori durante la finestra di mercato. E poi ieri sera dopo la partita avevamo una grande squadra, molto competitiva e c’è speranza. Quindi devi continuamente controbilanciare questo». «Penso che la chiave per me sia anche l’allineamento. Quindi un allineamento è molto chiaro tra la proprietà, me stesso, il team dirigenziale, l’allenatore e in tutto il club. Quando sei alla Juventus il 1° luglio 2026, e l’ho detto pubblicamente quando sono arrivato al club, dobbiamo essere in una posizione per tornare a vincere. E l’aspettativa là fuori, e giustamente, quando vinci 38 titoli eccetera, è che devi vincere. Quindi questo allineamento nei momenti difficili è la direzione». «Non importa davvero, una partita non dovrebbe cambiare il modo in cui pensiamo. Ed è anche per questo che usiamo i dati, perché i dati ci aiutano a prendere decisioni razionali in un ambiente incredibilmente emotivo e irrazionale, che è lo sport di alto livello. E dico sempre alle persone che siamo pagati per fornire emozioni, siamo pagati per creare emozioni e siamo pagati per non avere emozioni quando prendiamo decisioni».