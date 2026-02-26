Suwarso: «Al Como stiamo costruendo un ecosistema, non solo una squadra di calcio»

Suwarso ha spiegato che l’acquisizione del club non nasceva inizialmente con ambizioni calcistiche: « Abbiamo comprato il club per fare documentari televisivi quando gestivo ancora la TV in Indonesia, ma la squadra è diventata troppo di successo e, mentre veniva promossa dalla Serie D alla Serie C alla Serie B, ci siamo resi conto che non potevamo più recuperare i ricavi soltanto vendendo documentari ». Da quel momento è iniziata la trasformazione in un vero business: « Abbiamo iniziato forse nell’ultimo anno di Serie B quando il mio proprietario ha detto che si stava spendendo troppo denaro, è stato allora che abbiamo cercato di spingere per arrivare in Serie A ».

In occasione del Business of Football Summit, evento organizzato dal Financial Times e in corso di svolgimento a Londra, è intervenuto questo pomeriggio il presidente del Como Mirwan Suwarso . Il numero uno dei lariani ha raccontato il percorso che ha trasformato il club lombardo in un progetto imprenditoriale articolato, capace di crescere anche oltre i risultati sportivi.

Secondo il dirigente, l’approdo nella massima serie rappresenta la base per la sostenibilità economica: «Stanno vedendo speranze e sogni di recuperare i soldi. Siamo sulla traiettoria giusta. Stiamo costruendo un’infrastruttura e non riguarda solo la squadra di calcio, ma l’intero ecosistema che stiamo costruendo attorno ad essa».

Il presidente ha sottolineato come la dimensione della città abbia imposto un approccio creativo: «Quando abbiamo preso il Como ci siamo resi conto che la città è troppo piccola e quando siamo arrivati in Serie B il 90% della popolazione era tifosa dell’Inter o della Juventus». Da qui la scelta di rafforzare il legame con il territorio e sviluppare un sistema retail turistico: «Abbiamo preso in carico i costi di inventario per produrre souvenir per i turisti. Siamo partiti con 18 negozi e ora siamo arrivati a quasi 600 punti vendita in tutta Como».

Il retail è diventato il primo pilastro della crescita, seguito da turismo e digitale: «Con il numero di turisti in arrivo volevamo catturare quanto più ricavo possibile, possiamo aiutarli a trovare i posti migliori dove soggiornare». Lo stadio sul lago è un asset unico, ma con capacità limitata. «Da quando siamo arrivati in Serie A la capienza è di 12.000 posti. Quando abbiamo iniziato era 5.000». Da qui l’idea di sfruttare il patrimonio immobiliare: «Abbiamo tutte queste belle ville: perché non trasformarle in un private members club e ristoranti e gestirli noi stessi?».

Il private members club aprirà il 1° marzo e costerà «4.500 euro all’anno per essere soci in tutte e tre le case», senza includere l’ingresso alle partite. L’obiettivo è intercettare un pubblico internazionale: «Como è una destinazione perfetta per chi vuole fare una breve pausa da Milano e Lugano, stiamo creando un’alternativa: un club, non un hotel».

Non potendo attrarre grandi sponsor in passato, il Como ha scelto collaborazioni creative: «Con Adidas abbiamo detto di non pagarci ma di darci tutti i prodotti che potevamo personalizzare». Oggi le maglie rappresentano solo circa il 40% delle vendite: «Vendiamo circa 100.000 maglie ma il resto sono prodotti personalizzati».

Suwarso ritiene che il business debba reggere anche in caso di retrocessione: «Spero che tutto ciò che riguarda il lago e il turismo funzioni, indipendentemente da come va la squadra, perché le persone passano comunque tempo sul lago d’estate quando non c’è calcio». Il club ha sviluppato anche servizi tecnologici: «Abbiamo una piattaforma ticketing basata su blockchain che altri club usano, anche la nostra piattaforma di reclutamento è usata da club di Champions League».

Parlando dei proprietari, i fratelli Hartono, Suwarso ha spiegato: «Quando siamo entrati nel calcio abbiamo detto che è come il loro business del latte: avete le mucche e poi mungerle». Gli investitori guardano soprattutto alla crescita del valore dei giocatori: «Amano vedere un ragazzo comprato per sei o sette milioni arrivare a una valutazione di 70 o 80 milioni, sono più interessati al latte che al bestiame».

Guardando al futuro, Suwarso non esclude nuove aree di sviluppo: «Vorrei entrare nel gaming perché mi piace giocare ai videogiochi. Così potrei dire che sto lavorando mentre sto giocando», ha concluso.