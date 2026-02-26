L’edizione 2026, in programma al Teatro Ariston, continua con la gara che vedrà protagonisti questa sera la seconda metà dei cantanti per un totale di 15 canzoni. Glia altri 15 si sono infatti esibiti ieri e torneranno sul palco per la serata dedicata ai duetti.

La scaletta terza serata Sanremo 2026 è tra le informazioni più cercate dagli appassionati del Festival di Sanremo, curiosi di scoprire l’ordine di esibizione degli artisti e i momenti più attesi della serata che porta la kermesse canora al giro di boa.

Ordine di uscita della terza serata

La scaletta ufficiale viene diffusa abitualmente nella conferenza stampa che Carlo Conti tiene in mattinata, quando si scoprirà dunque anche l’ordine di uscita. Una serata in cui si esibiranno i due finalisti della sezione Nuove proposte. Le esibizioni saranno votate dalla giuria della sala stampa, TV e Web (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%).

Cantanti e canzoni in gara

Ecco gli artisti della terza serata con i rispettivi brani, in ordine alfabetico, in attesa di capire l’ordine di uscita sul palco. Ricordiamo che – come accaduto ieri – anche oggi solamente la metà si esibirà. Ecco i 15 cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston questa sera (in ordine alfabetico):

Arisa – Magica favola

– Eddie Brock – Avvoltoi

– Francesco Renga – Il meglio di me

– Leo Gassmann – Naturale

– Luchè – Labirinto

– Malika Ayane – Animali notturni

– Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

– Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Raf – Ora e per sempre

– Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Samurai Jay – Ossessione

– Sayf – Tu mi piaci tanto

– Serena Brancale – Qui con me

Tredici Pietro – Uomo che cade

Ospiti e momenti speciali

Nella scaletta della terza serata di Sanremo 2026 ritroviamo i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Giovedì 26 febbraio si esibiscono i The Kolors. Tra gli ospiti saranno presenti Eros Ramazzotti, Alicia Keys, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi.

Come funziona la votazione

Per quanto riguarda la gara dei cantanti Big le 15 canzoni in gara questa sera verranno votate da:

televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione)

(con peso del 50% sul risultato della votazione) giuria delle radio (con peso del restante 50% sul risultato della votazione)

Il risultato della votazione determinerà una classifica. Al termine della serata verranno rese note solo le prime 5 posizioni (senza ordine di piazzamento).

Orario di inizio e scaletta in PDF

La terza puntata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:40, subito dopo il TG1, e proseguirà fino a tarda notte. La scaletta completa in PDF sarà scaricabile al link qui di seguito non appena disponibile: