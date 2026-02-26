La UEFA Champions League ha chiuso ufficialmente il turno dedicato ai playoff. La massima competizione europea ha dato il via alla fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 e tra la serata di ieri e quella di martedì ha definito le otto squadre che raggiungeranno gli ottavi di finale e che si uniranno alle otto qualificate direttamente dalla prima fase. Dopo l’impresa dell’Atalanta – che è riuscita a ribaltare la sconfitta con il Borussia Dortmund -, anche la Juventus è andata a un passo da un’incredibile rimonta, cadendo solamente nei tempi supplementari.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, l’accesso agli ottavi di finale rappresentava un importante boost anche sul fronte economico. Approdare al turno successivo della fase a eliminazione diretta ha portato alle squadre qualificate bonus di ben 11 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 9,6 milioni che le società incassavano fino alla stagione 2023/24 per il medesimo traguardo, senza dimenticare un ulteriore match casalingo da sfruttare al botteghino.