La UEFA Champions League ha chiuso ufficialmente il turno dedicato ai playoff. La massima competizione europea ha dato il via alla fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 e tra la serata di ieri e quella di martedì ha definito le otto squadre che raggiungeranno gli ottavi di finale e che si uniranno alle otto qualificate direttamente dalla prima fase. Dopo l’impresa dell’Atalanta – che è riuscita a ribaltare la sconfitta con il Borussia Dortmund -, anche la Juventus è andata a un passo da un’incredibile rimonta, cadendo solamente nei tempi supplementari.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, l’accesso agli ottavi di finale rappresentava un importante boost anche sul fronte economico. Approdare al turno successivo della fase a eliminazione diretta ha portato alle squadre qualificate bonus di ben 11 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 9,6 milioni che le società incassavano fino alla stagione 2023/24 per il medesimo traguardo, senza dimenticare un ulteriore match casalingo da sfruttare al botteghino.
Juventus ricavi ottavi Champions – Le cifre per i bianconeri
Incassi ai quali non accederà la Juventus, che dopo essere stata sconfitta per 5-2 nella gara di andata dei playoff contro il Galatasaray ha solamente sfiorato la rimonta. I bianconeri si sono portati sul 3-0 nei tempi regolamentari (nonostante l’inferiorità numerica per espulsione di Kelly), ma nei supplementari sono stati puniti da Osimhen e da Baris Alper per il 3-2 finale.
A quanto ammonteranno, dunque, i premi del club bianconero con l’eliminazione ai playoff? Senza gli 11 milioni di euro legati all’accesso agli ottavi di finale, la Juventus si ferma ai 64 milioni di euro incassati durante la prima fase. Di seguito, tutti i premi accumulati e il dato complessivo per l’edizione 2025/26 della Champions League bianconera:
- Partecipazione: 18,62 milioni di euro
- Quota europea: 17,76 milioni
- Quota non europea: 9,34 milioni
- Posizione in classifica: 7,23 milioni di euro
- Risultati: 9,1 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro
- Bonus playoff: 1 milione di euro
- TOTALE: 64,05 milioni di euro.