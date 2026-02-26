Cristiano Ronaldo investe nel calcio e acquista il 25% dell’Almeria

Cristiano Ronaldo ha annunciato l’acquisizione di una partecipazione del 25% nel club della seconda divisione spagnola UD Almería, segnando un passo significativo nella continua espansione del suo portafoglio globale di investimenti.
L’investimento sarà detenuto tramite CR7 Sports Investments, una nuova controllata costituita sotto CR7 SA, che riflette gli investimenti globali di Cristiano Ronaldo nel settore sportivo. CR7 Sports Investments fungerà da veicolo dedicato per valutare ed eseguire opportunità strategiche nello sport professionistico.
Questo investimento strategico in UD Almería riflette l’impegno a lungo termine di Ronaldo nella proprietà calcistica professionistica e rappresenta una tappa importante per l’atleta nel suo ruolo di imprenditore e investitore. Ronaldo è attualmente ancora in attività e dal 2022 milita nella Saudi Pro League (in Arabia Saudita) con la maglia dell’Al Nassr.
A proposito dell’investimento, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: «È da molto tempo una mia ambizione contribuire al calcio oltre il campo di gioco. L’UD Almería è un club spagnolo con solide fondamenta e un chiaro potenziale di crescita. Non vedo l’ora di lavorare al fianco del management per sostenere la prossima fase di sviluppo del club».
Mohamed Al Khereiji, presidente dell’UD Almería, ha aggiunto: «Siamo molto lieti che Cristiano abbia scelto il nostro club per investire. È considerato il più grande di sempre, conosce molto bene i campionati spagnoli e comprende il potenziale di ciò che stiamo costruendo qui, sia a livello di prima squadra sia di settore giovanile».