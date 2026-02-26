Cristiano Ronaldo investe nel calcio e acquista il 25% dell’Almeria

Questo investimento strategico in UD Almería riflette l’impegno a lungo termine di Ronaldo nella proprietà calcistica professionistica e rappresenta una tappa importante per l’atleta nel suo ruolo di imprenditore e investitore. Ronaldo è attualmente ancora in attività e dal 2022 milita nella Saudi Pro League (in Arabia Saudita) con la maglia dell’Al Nassr.

A proposito dell’investimento, Cristiano Ronaldo ha dichiarato: «È da molto tempo una mia ambizione contribuire al calcio oltre il campo di gioco. L’UD Almería è un club spagnolo con solide fondamenta e un chiaro potenziale di crescita. Non vedo l’ora di lavorare al fianco del management per sostenere la prossima fase di sviluppo del club».

Mohamed Al Khereiji, presidente dell’UD Almería, ha aggiunto: «Siamo molto lieti che Cristiano abbia scelto il nostro club per investire. È considerato il più grande di sempre, conosce molto bene i campionati spagnoli e comprende il potenziale di ciò che stiamo costruendo qui, sia a livello di prima squadra sia di settore giovanile».