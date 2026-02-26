Fiorentina Jagiellonia in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

La terza competizione più importante a livello di club in Europa sarà visibile su Sky ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ). Insieme a NOW ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) , la pay tv di Comcast trasmetterà in esclusiva tutte le partite della stagione 2024/2025, fino alla finale di Istanbul del 20 maggio 2026. Tutti i match delle squadre italiane saranno riservati esclusivamente agli abbonati , dal momento in cui Sky ha deciso di trasmettere in chiaro una sola sfida a giornata, ma dell’Europa League con il miglior match tra formazioni straniere .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Fiorentina Jagiellonia in streaming gratis .

Fiorentina Jagiellonia in streaming gratis – La sfida dei viola solo su Sky

Fiorentina e Jagiellonia scenderanno in campo dello stadio Franchi di Firenze, giovedì 26 febbraio 2026, con il fischio di inizio fissato per le ore 18.45.

Fiorentina Jagiellonia in streaming gratis – La programmazione della pay tv di Comcast

Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando.

Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.