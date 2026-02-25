La scaletta seconda serata Sanremo 2026 è tra le informazioni più cercate dagli appassionati del Festival di Sanremo, curiosi di scoprire l’ordine di esibizione degli artisti e i momenti più attesi della serata inaugurale.
L’edizione 2026, in programma al Teatro Ariston, continua con la gara canora che vedrà protagonisti questa sera solamente la metà dei cantanti per un totale di 15 canzoni.
Ordine di uscita della prima serata
La scaletta ufficiale viene diffusa poche ore prima della diretta, che vedrà oggi anche l’esordio delle quattro Nove Proposte che saranno suddivisi in due coppie: Niccolò Filippucci contro il trio Blind, ElMa e Soniko e Mazzariello contro Angelica Bove. Ciascuna coppia si esibirà in sfida diretta. Le 2 canzoni più votate in ognuna delle due sfide dirette accederanno alla terza serata
Cantanti e canzoni in gara
Ecco gli artisti della prima serata con i rispettivi brani, per il momento in ordine alfabetico. Ricordando che oggi solamente la metà si esibirà, con l’ufficialità della scaletta che sarà nel pomeriggio:
- Arisa — Magica favola
- Bambole di Pezza — Resta con me
- Chiello — Ti penso sempre
- Dargen D’Amico — AI AI
- Ditonellapiaga — Che fastidio!
- Eddie Brock — Avvoltoi
- Elettra Lamborghini — Voilà Enrico Nigio
- tti — Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta — Stella stellina
- Fedez & Marco Masini — Male necessario
- Francesco Renga — Il meglio di me
- Fulminacci — Stupida sfortuna
- J-Ax — Italia Starter Pack
- LDA & Aka7even — Poesie clandestine
- Leo Gassmann — Naturale
- Levante — Sei tu
- Luchè — Labirinto
- Malika Ayane — Animali notturni
- Mara Sattei — Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta
- Michele Bravi — Prima o poi
- Nayt — Prima che
- Patty Pravo — Opera
- Raf — Ora e per sempre
- Sal Da Vinci — Per sempre sì
- Samurai Jay — Ossessione
- Sayf — Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale — Qui con me
- Tommaso Paradiso — I romantici
- Tredici Pietro — Uomo che cade
Ospiti e momenti speciali
Nella scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 ritroviamo i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Mercoledì 25 febbraio si esibisce Bresh, conduce Daniele Battaglia.
Come funziona la votazione
Per quanto riguarda la gara dei cantanti Big le 15 canzoni in gara questa sera verranno votate da:
- televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione)
- giuria delle radio (con peso del restante 50% sul risultato della votazione)
Il risultato della votazione determinerà una classifica. Al termine della serata verranno rese note solo le prime 5 posizioni (senza ordine di piazzamento).
Nel corso della gara nelle Nuove Proposte invece voteranno:
- televoto (con peso del 34% sul risultato della votazione)
- giuria della sala stampa, tv e web (con peso del 33% sul risultato della votazione)
- giuria delle radio (con peso del 33% sul risultato della votazione)
Orario di inizio
La seconda puntata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:40, subito dopo il TG1, e proseguirà fino a tarda notte.