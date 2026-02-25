La scaletta seconda serata Sanremo 2026 è tra le informazioni più cercate dagli appassionati del Festival di Sanremo, curiosi di scoprire l’ordine di esibizione degli artisti e i momenti più attesi della serata inaugurale.

Ordine di uscita della prima serata

La scaletta ufficiale viene diffusa poche ore prima della diretta, che vedrà oggi anche l’esordio delle quattro Nove Proposte che saranno suddivisi in due coppie: Niccolò Filippucci contro il trio Blind, ElMa e Soniko e Mazzariello contro Angelica Bove. Ciascuna coppia si esibirà in sfida diretta. Le 2 canzoni più votate in ognuna delle due sfide dirette accederanno alla terza serata

Cantanti e canzoni in gara

Ecco gli artisti della prima serata con i rispettivi brani, per il momento in ordine alfabetico. Ricordando che oggi solamente la metà si esibirà, con l’ufficialità della scaletta che sarà nel pomeriggio:

Arisa — Magica favola

Bambole di Pezza — Resta con me

Chiello — Ti penso sempre

Dargen D’Amico — AI AI

Ditonellapi aga — Che fastidio!

Eddie Brock — Avvoltoi

Elettra Lamborghini — Voilà Enrico Nigio

tti — Ogni volta che non so volare

Ermal Meta — Stella stellina

Fedez & Marco Masini — Male necessario

Francesco Renga — Il meglio di me

Fulminacci — Stupida sfortuna

J-Ax — Italia Starter Pack

LDA & Aka7even — Poesie clandestine

Leo Gassmann — Naturale

Levante — Sei tu

Luchè — Labirinto

Malika Ayane — Animali notturni

Mara Sattei — Le cose che non sai di me

Maria Antonietta & Colombre — La felicità e basta

Michele Bravi — Prima o poi

Nayt — Prima che

Patty Pravo — Opera

Raf — Ora e per sempre

Sal Da Vinci — Per sempre sì

Sal Da Vinci — Per sempre sì
Samurai Jay — Ossessione

Sayf — Tu mi piaci tanto

Serena Brancale — Qui con me

Tommaso Paradiso — I romantici

Tredici Pietro — Uomo che cade

Ospiti e momenti speciali

Nella scaletta della seconda serata di Sanremo 2026 ritroviamo i collegamenti in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Mercoledì 25 febbraio si esibisce Bresh, conduce Daniele Battaglia.

Come funziona la votazione

Per quanto riguarda la gara dei cantanti Big le 15 canzoni in gara questa sera verranno votate da:

televoto (con peso del 50% sul risultato della votazione)

(con peso del 50% sul risultato della votazione) giuria delle radio (con peso del restante 50% sul risultato della votazione)

Il risultato della votazione determinerà una classifica. Al termine della serata verranno rese note solo le prime 5 posizioni (senza ordine di piazzamento).

Nel corso della gara nelle Nuove Proposte invece voteranno:

televoto (con peso del 34% sul risultato della votazione)

(con peso del 34% sul risultato della votazione) giuria della sala stampa, tv e web (con peso del 33% sul risultato della votazione)

(con peso del 33% sul risultato della votazione) giuria delle radio (con peso del 33% sul risultato della votazione)

Orario di inizio

La seconda puntata sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:40, subito dopo il TG1, e proseguirà fino a tarda notte.