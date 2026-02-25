Lillo a Sanremo 2026: quanto guadagna il co-conduttore del Festival

Il Festival di Sanremo, oltre che per la gara canora, è da sempre centro di attenzione per quanto succede sul palco, che vedrà anche per quest’anno la presenza di Carlo Conti come conduttore. Al suo fianco ci sarà Laura Pausini che ogni sera avrà un co-conduttore diverso ad assisterla.
Oltre ai cantanti in gara, grande curiosità sarà nel vedere all’opera i co-conduttori che provengono dal mondo della musica, ma anche dello spettacolo, fra personaggi noti in Italia, ma anche al grande pubblico internazionale. Fra questi c’è sicuramente Lillo, uno dei comici più seguiti in Italia che sarà il co-conduttore di Carlo Conti nella seconda serata di Sanremo, mercoledì 25 febbraio.
Cachet co-conduttori Sanremo: le cifre di riferimento
La Rai non rende pubblici i cachet ufficiali, ma le indiscrezioni della stampa specializzata indicano che nel 2025 i co-conduttori avrebbero ricevuto compensi compresi tra 25.000 e 40.000 euro per una serata. Per personalità particolarmente popolari o di forte richiamo mediatico, la cifra può salire sensibilmente, arrivando anche a circa 100.000 euro per presenze di grande prestigio.
Il valore economico varia in base a diversi fattori:
- popolarità e impatto mediatico dell’ospite
- durata e centralità del ruolo nella serata
- accordi promozionali e diritti d’immagine
- eventuali attività collaterali legate al Festival
Anche i super ospiti possono raggiungere cachet intorno ai 100 mila euro per una sola apparizione, segno dell’enorme visibilità garantita dall’evento.
Lillo stipendio Sanremo – Quanto potrebbe guadagnare
Ma quanto vale per Lillo la presenza a Sanremo? Secondo le indiscrezioni della stampa che si occupa di spettacolo, il comico riceverà tra i 25 e i 40mila euro.
Un investimento in visibilità
Partecipare a Sanremo rappresenta spesso più un investimento di immagine che un semplice ingaggio. Il Festival garantisce ascolti record, ampia copertura mediatica e una presenza dominante sui social network, elementi che rafforzano il brand personale degli ospiti.