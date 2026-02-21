Sanremo 2026: tutti gli ospiti confermati e le sorprese del Festival

Ospiti Sanremo 2026
Come ogni anno, oltre ai cantanti in gara, anche per la sua edizione del 2026 il Festival di Sanremo ospiterà celebrità nazionali e internazionali che si racconteranno ai microfoni di Conti e dei suoi co-conduttori e, in molte occasioni, daranno vita a esibizioni. Per questa edizione, che prenderà il via da martedì 24 febbraio, si presenteranno sul palco dell’Ariston con il passare delle serate.

La prima serata vedrà sul palco a condurre Carlo Conti e Laura Pausini e, con loro, ci sarà Can Yaman. Tra gli ospiti della serata ci saranno Max Pezzali, che sarà presente per ogni sera sulla nave Costa Crociere a largo della città, e Tiziano Ferro direttamente sul palco dell’Ariston. Gaia live in Piazza Colombo.

Ospiti Sanremo 2026: da Andrea Bocelli ad Alicia Keys

Per la seconda serata gli ospiti saranno Pilar FogliatiAchille Lauro e il comico Lillo Petrollo. In piazza Colombo c’è Bresh. Nella terza serata in piazza Colombo The Kolors. Super ospiti della serata ecco Eros Ramazzotti e Alicia Keys. La quarta serata sarà dedicata, come tradizione vuole, alle cover e ai duetti. Qui oltre ai partner dei 30 big, Francesco Gabbani sarà il protagonista della  piazza Colombo. A chiudere l’edizione 2026 tra gli ospiti, infine ecco Andrea Bocelli.

Ospiti Sanremo 2026: gli special guest serata per serata

Prima serata (24 febbraio):

  • Tiziano Ferro: sul palco dell’Ariston
  • Max Pezzali: sulla nave Costa Crociere
  • Gaia: Piazza Colombo

Seconda serata (25 febbraio):

  • Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo: Ariston
  • Max Pezzali: sulla nave Costa Crociere
  • Bresh: Piazza Colombo

Terza serata (26 febbraio):

  • Eros Ramazzotti e Alicia Keys: Ariston
  • Max Pezzali: sulla nave Costa Crociere
  • The Kolors: Piazza Colombo

Quarta serata (27 febbraio):

  • Max Pezzali: sulla nave Costa Crociere
  • Francesco Gabbani: Piazza Colombo

Serata finale (28 febbraio):

  • Andrea Bocelli: Ariston
  • Max Pezzali: sulla nave Costa Crociere

Oltre agli ospiti confermati non si escludono ospiti a sorpresa e special guest che potrebbero essere annunciati nel corso della kermesse stessa.

