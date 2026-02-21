Sanremo 2026: tutti gli ospiti confermati e le sorprese del Festival

Come ogni anno, oltre ai cantanti in gara, anche per la sua edizione del 2026 il Festival di Sanremo ospiterà celebrità nazionali e internazionali che si racconteranno ai microfoni di Conti e dei suoi co-conduttori e, in molte occasioni, daranno vita a esibizioni. Per questa edizione, che prenderà il via da martedì 24 febbraio, si presenteranno sul palco dell’Ariston con il passare delle serate.

La prima serata vedrà sul palco a condurre Carlo Conti e Laura Pausini e, con loro, ci sarà Can Yaman. Tra gli ospiti della serata ci saranno Max Pezzali, che sarà presente per ogni sera sulla nave Costa Crociere a largo della città, e Tiziano Ferro direttamente sul palco dell’Ariston. Gaia live in Piazza Colombo.