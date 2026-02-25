La UEFA Champions League prosegue con le ultime sfide di ritorno dei playoff. La massima competizione europea ha dato il via alla fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 e questa sera definirà le otto squadre che raggiungeranno gli ottavi di finale e che si uniranno alle otto qualificate direttamente dalla prima fase. In campo anche le italiane Atalanta e Juventus, chiamate a rimontare le sconfitte dei match di andata. L’Inter non è invece riuscita a rimediare alla sconfitta dell’andata contro il Bodo, perdendo 2-1 anche la sfida di ritorno e concludendo la sua campagna europea con 71 milioni di premi.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, infatti, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare al turno successivo della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 9,6 milioni che le società incassavano fino alla stagione 2023/24 per il medesimo traguardo, senza dimenticare un ulteriore match casalingo da sfruttare al botteghino.
Juventus ricavi ottavi Champions – Le cifre per i bianconeri
Incassi ai quali spera di potere accedere anche la Juventus, che nel playoff di andata contro il Galatasaray è stata sconfitta con il risultato di 5-2. Una sfida decisamente complicata, che ha causato una battuta d’arresto che la formazione di Spalletti proverà a ribaltare tra le mura amiche, anche se la vetta da scalare è altissima. Ma a quanto ammonteranno i premi della Juventus in caso di qualificazione? Come crescerebbero complessivamente i bonus dalla Champions in questa stagione con il passaggio del turno?
Come detto, l’accesso agli ottavi di finale garantisce 11 milioni di euro extra, da sommarsi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. Nel dettaglio, la Juventus arriverebbe a quota 75 milioni (sono poco più di 64 quelli già messi in cassa dopo la prima fase). Di seguito, tutti i premi già accumulati e il dato complessivo in caso di accesso agli ottavi di finale (*premio incassato in caso di passaggio del turno con il Galatasaray):
- Partecipazione: 18,62 milioni di euro
- Quota europea: 17,76 milioni
- Quota non europea: 9,34 milioni
- Posizione in classifica: 7,23 milioni di euro
- Risultati: 9,1 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro
- Bonus playoff: 1 milione di euro
- Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro*
- TOTALE: 75,05 milioni di euro*