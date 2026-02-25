LVMH, gli Arnault rafforzano il controllo e salgono oltre il 50% del capitale

Il superamento della soglia del 50% del capitale di LVMH da parte della famiglia Arnault dovrebbe essere ufficializzato a breve dall’Autorité des marchés financiers (AMF), secondo quanto riferito dalla stessa fonte. A inizio anno Bernard Arnault e i suoi cinque figli detenevano il 49,77% del capitale e il 65,89% dei diritti di voto.

Bernard Arnault e la sua famiglia hanno rafforzato il loro controllo sul colosso del lusso LVMH. Secondo quanto riportato dall’agenzia France-Presse , gli Arnault ora detengono il 50,01% del capitale del gigante francese e il 65,94% dei diritti di voto. « Il superamento della soglia del 50% del capitale testimonia la grande fiducia di Bernard Arnault e della sua famiglia nel futuro di LVMH », ha spiegato la fonte all’agenzia di stampa francese.

Durante la presentazione dei risultati annuali, a fine gennaio, il presidente del gruppo aveva già anticipato l’intenzione di aumentare la sua partecipazione nella società. La famiglia Arnault «possiede già quasi il 50% del capitale» di LVMH, aveva dichiarato, e «all’inizio di quest’anno supererà il 50%».

Nel 2025 l’utile netto del gigante francese del lusso, proprietario di marchi come Louis Vuitton, Dior, Celine, Moët & Chandon e Hennessy, è sceso del 13% a 10,9 miliardi di euro, penalizzato in particolare dalla sovrattassa eccezionale imposta alle grandi imprese per risanare le finanze pubbliche francesi.

Il fatturato del gruppo è diminuito del 5% a 80,8 miliardi di euro, a causa dei dazi e del contesto geopolitico, caratterizzato in particolare da una congiuntura più difficile per i vini e gli alcolici. Ricordiamo che la famiglia Arnault è recentemente entrata anche nel mondo del calcio con l’acquisto del Paris FC tramite la holding Financière Agache.

Il club è stato rilevato nella stagione 2024/25 e portato in Ligue 1, dove a undici giornate dalla fine del campionato si trova al quindicesimo posto, a sei lunghezze sopra la zona retrocessione.