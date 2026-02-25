Achille Lauro a Sanremo 2026: quanto guadagna l'ospite del Festival

Il Festival di Sanremo, oltre che per la gara canora, è da sempre centro di attenzione per quanto succede sul palco, che vedrà anche per quest’anno la presenza di Carlo Conti come conduttore. Al suo fianco ci sarà Laura Pausini che ogni sera avrà un co-conduttore diverso ad assisterla.

Oltre ai cantanti in gara, grande curiosità sarà nel vedere all’opera i co-conduttori che provengono dal mondo della musica, ma anche dello spettacolo, fra personaggi noti in Italia, ma anche al grande pubblico internazionale. Fra questi c’è sicuramente Achille Lauro, uno dei cantanti più seguiti in Italia che sarà il co-conduttore di Carlo Conti nella seconda serata di Sanremo, mercoledì 25 febbraio.