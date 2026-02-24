Serie A, stop per gli arbitri Chiffi e Piccinini: ma niente stangata

Gli errori sono arrivati nell’immediatezza, direttamente sul terreno di gioco, ma non porteranno a veri e propri stop disciplinari. Le prestazioni di Marco Piccinini e Daniele Chiffi hanno sollevato più di una perplessità negli episodi chiave di Milan-Parma e Atalanta-Napoli — soprattutto nel secondo caso — ma, secondo quanto filtra dall’ambiente della CAN, al massimo saranno sottoposti al consueto turnover o dirottati temporaneamente in Serie B (ipotesi più concreta per Chiffi).

Dunque nessuna sospensione: le criticità – spiega La Gazzetta dello Sport – sono state già illustrate privatamente ai diretti interessati. Entrando nello specifico, in Milan-Parma sarebbe servito un intervento più deciso dell’arbitro sul terreno di gioco. Piccinini avrebbe dovuto adottare due accorgimenti: richiamare preventivamente i giocatori prima del calcio d’angolo e convalidare subito la rete poi annullata, evitando il ricorso al VAR.