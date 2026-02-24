Sky-Discovery, si tratta per i canali in chiaro: ma per ora niente sport

Tra maggio e giugno 2025 i vertici italiani di Sky Italia e Warner Bros. Discovery – come anticipato da Calcio e Finanza – non sono riusciti a trovare un’intesa sul rinnovo del contratto in scadenza, sancendo una rottura definitiva. Dal 1° luglio i canali free del gruppo WBD — come Nove, Real Time e Dmax — insieme a quelli pay di Eurosport sono usciti dall’offerta Sky. Successivamente, a fine dicembre 2025, sono scomparsi anche i contenuti HBO, con l’eccezione di alcune serie.

Uno scontro che da un lato ha impoverito il bouquet Sky e dall’altro ha creato difficoltà di distribuzione e visibilità per l’offerta Warner Bros. Discovery. Ora, secondo quanto riportato da ItaliaOggi, dopo il debutto di HBO Max in Italia, gli Australian Open (in esclusiva Eurosport) e l’abbuffata olimpica di Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, i due gruppi hanno ricominciato a riavvicinarsi.