La UEFA Champions League riparte con le sfide di ritorno dei playoff. La massima competizione europea per club prosegue con la fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 e tra questa sera e domani definirà le otto squadre che raggiungeranno gli ottavi di finale e che si uniranno alle otto qualificate direttamente dalla prima fase. In campo anche le italiane Atalanta, Inter e Juventus, tutte chiamate a rimontare le sconfitte dei match di andata.
Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare al turno successivo della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 9,6 milioni che le società incassavano fino alla stagione 2023/24 per il medesimo traguardo, senza dimenticare un ulteriore match casalingo da sfruttare al botteghino.
Inter ricavi ottavi Champions – Le cifre per i nerazzurri
Incassi ai quali spera di potere accedere anche l’Inter, che nel playoff di andata contro il Bodo Glimt è stata sconfitta con il risultato di 3-1. Una sfida complicata, sul campo sintetico, che ha causato una battuta d’arresto che la formazione di Chivu proverà a ribaltare tra le mura amiche. Ma a quanto ammonteranno i premi dell’Inter in caso di qualificazione? Come crescerebbero complessivamente i bonus dalla Champions in questa stagione con il passaggio del turno?
Come detto, l’accesso agli ottavi di finale garantisce 11 milioni di euro extra, da sommarsi a quanto già incassato dalla UEFA per la prima fase. Nel dettaglio, l’Inter arriverebbe addirittura a quota 82 milioni (sono poco più di 71 quelli già messi in cassa dopo la prima fase). Di seguito, tutti i premi già accumulati e il dato complessivo in caso di accesso agli ottavi di finale (*premio incassato in caso di passaggio del turno con il Bodo Glimt):
- Partecipazione: 18,62 milioni di euro
- Quota europea: 23,37 milioni
- Quota non europea: 8,65 milioni
- Posizione in classifica: 8,13 milioni di euro
- Risultati: 10,5 milioni di euro
- Bonus 9°-16° posto: 1 milione di euro
- Bonus playoff: 1 milione di euro
- Bonus ottavi di finale: 11 milioni di euro*
- TOTALE: 82,27 milioni di euro*