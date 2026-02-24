La UEFA Champions League riparte con le sfide di ritorno dei playoff. La massima competizione europea per club prosegue con la fase a eliminazione diretta dell’edizione 2025/26 e tra questa sera e domani definirà le otto squadre che raggiungeranno gli ottavi di finale e che si uniranno alle otto qualificate direttamente dalla prima fase. In campo anche le italiane Atalanta, Inter e Juventus, tutte chiamate a rimontare le sconfitte dei match di andata.

Oltre all’importanza del traguardo dal punto di vista sportivo, non va dimenticato che l’accesso agli ottavi di finale rappresenta un importante boost anche sul fronte economico. Approdare al turno successivo della fase a eliminazione diretta porta con sé un bonus di ben 11 milioni di euro, in netta crescita rispetto ai 9,6 milioni che le società incassavano fino alla stagione 2023/24 per il medesimo traguardo, senza dimenticare un ulteriore match casalingo da sfruttare al botteghino.