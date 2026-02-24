Sanremo 2026, da Laura Pausini a Can Yaman: quanto guadagnano i co-conduttori

Come di consueto il Festival di Sanremo vedrà al fianco del conduttore principale Carlo Conti diverse personalità del mondo dello spettacolo e della musica. Se da una parte ci saranno novità per ogni serata della 76esima edizione della kermesse, tranne in quella dedicata ai duetti (salvo sorprese dell’ultimo minuto), il filo conduttore sarà sicuramente Laura Pausini che ricoprirà il ruolo di co-conduttrice per tutti e cinque gli appuntamenti.

Al momento, quelli ufficializzati dallo stesso Carlo Conti sono in tutto otto. Si va da star della musica come Achille Lauro e anche del cinema e dello spettacolo internazionale come Can Yaman, che sarà il primo a salire sul palco, per arrivare alla supermodella Irina Shayk. Ma quanto guadagneranno i co-conduttori per la loro presenza a Sanremo? A quanto ammonta il cachet?