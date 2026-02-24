Sanremo 2026, da Laura Pausini a Can Yaman: quanto guadagnano i co-conduttori

Come di consueto il Festival di Sanremo vedrà al fianco del conduttore principale Carlo Conti diverse personalità del mondo dello spettacolo e della musica. Se da una parte ci saranno novità per ogni serata della 76esima edizione della kermesse, tranne in quella dedicata ai duetti (salvo sorprese dell’ultimo minuto), il filo conduttore sarà sicuramente Laura Pausini che ricoprirà il ruolo di co-conduttrice per tutti e cinque gli appuntamenti.
Al momento, quelli ufficializzati dallo stesso Carlo Conti sono in tutto otto. Si va da star della musica come Achille Lauro e anche del cinema e dello spettacolo internazionale come Can Yaman, che sarà il primo a salire sul palco, per arrivare alla supermodella Irina Shayk. Ma quanto guadagneranno i co-conduttori per la loro presenza a Sanremo? A quanto ammonta il cachet?
Non esistono cifre pubbliche su questo fronte, ma le indiscrezioni della stampa specializzata indicano che nel 2025 i co-conduttori avrebbero ricevuto compensi compresi tra 25.000 e 40.000 euro per una serata. Per personalità particolarmente popolari o di forte richiamo mediatico, la cifra può salire sensibilmente, arrivando anche a circa 100.000 euro.
Qui nel dettaglio i co-conduttori, con relativi stipendi, che saranno protagonisti nella 76esima edizione del Festival di Sanremo:
- Martedì 24 febbraio — Can Yaman
- Mercoledì 25 febbraio — Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo
- Giovedì 26 febbraio — Irina Shayk e Ubaldo Pantani.
- Sabato 28 febbraio — Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica
Come detto, nella serata di venerdì, quella dedicata ai duetti, non dovrebbe esserci nessun co-conduttore, con Carlo Conti e Laura Pausini che dirigeranno le operazioni sul palco dell’Ariston. A meno di clamorose sorprese, come da tradizione del Festival.