Serie A, altri 20mila euro di multa al Milan per ritardo in campo: sanzioni per complessivi 85mila euro

Si tratta di una sanzione frequente per i rossoneri ed è costata fin qui, come calcolato da Calcio e Finanza, 85mila euro al club di via Aldo Rossi. A questo totale si aggiungono anche i 6.500 euro comminati dal Giudice Sportivo per lancio di oggetti nel corso del girone di andata, per un totale di 91.500 euro.

Anche per la partita contro il Parma a San Siro, il Milan ha ricevuto un multa per aver fatto ritardare il calcio d’inizio della gara. In particolare, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo della Serie A, il club rossonero è stato sanzionato per 20mila euro «a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell’inizio della gara e di circa tre minuti l’inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata».

Nell’ultimo turno, tuttavia, i rossoneri sono in buona compagnia, visto che anche Como (8mila euro) e Juventus (3mila euro) sono stati sanzionati dal Giudice Sportivo per ritardo nel calcio d’inizio, nello specifico nel secondo tempo.

Tra le altre sanzioni, hanno ricevuto multe:

Lecce: 8mila euro per lancio in campo tre petardi ed alcuni fumogeni;

Atalanta: 5mila euro per cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria;

Bologna: 5mila euro per lancio in campo di alcuni fumogeni.

Nella classifica complessiva delle multe per la stagione 2025/26, la società che ha ricevuto più sanzioni finora è il Lecce, con multe per complessivi 105.000 euro, davanti al Milan (91.500 euro) e al Genoa (88.000 euro). Complessivamente, sono state comminate ai club di Serie A finora multe per 739mila euro.