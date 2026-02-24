Claudia Sheinbaum: «Il Mondiale di calcio in Messico non è a rischio»

Sheinbaum ha assicurato che « ci sono tutte le garanzie » per lo svolgimento delle partite previste che si disputeranno in Messico, comprese quelle a Guadalajara , capitale dello stato di Jalisco.

« Il Mondiale di calcio in Messico non è a rischio ». Lo ha affermato oggi la presidente Claudia Sheinbaum in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla situazione della sicurezza nel Paese dopo l’uccisione, da parte dell’esercito, di “El Mencho”, leader della principale organizzazione criminale del Paese, il Cartello Jalisco Nueva Generación (Cjng).

Il portale messicano Claro Sports aveva riferito ieri di «preoccupazione» all’interno della FIFA per la situazione della sicurezza in Messico e che le partite dei playoff in programma a marzo allo stadio Akron di Guadalajara «sono in fase di valutazione».

Una fonte ben informata all’interno della FIFA ha dichiarato lunedì al quotidiano The Athletic che l’organizzazione prenderebbe in considerazione lo spostamento delle partite della Coppa del Mondo solo come ultima risorsa e che ciò avverrebbe solo se o dopo che fossero state trasmesse preoccupazioni significative sia dai responsabili della sicurezza che dai partner commerciali.

Un portavoce della FIFA ha insistito sul fatto che «la sicurezza rimane la massima priorità e la FIFA ha piena fiducia in tutti e tre i paesi ospitanti». Ha affermato che sarebbe fuorviante insinuare che in questa fase ci siano state «pressioni» da parte di influenze esterne.