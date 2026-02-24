I giovani nerazzurri si sono classificati al 14° posto dopo la prima fase e successivamente – prima del Betis – hanno avuto la meglio sul Colonia ai sedicesimi del torneo. Ora l’eliminazione del Betis e il passaggio al turno successivo, dove troveranno una tra Benfica e AZ Alkmaar . Ma come è composto il tabellone della Youth League 2025/26? Chi troverà l’Inter sulla propria strada verso la finale?

L’Inter avanza nella Youth League 2025/26 . Delle cinque italiane qualificate alla prima fase, solamente i nerazzurri sono rimasti in corsa per il titolo e questo pomeriggio sono volati ai quarti di finale grazie a un pirotecnico successo per 5-3 sul Real Betis di Siviglia. Aventi 2-0, la squadra di Carbone è stata rimontata fino al 2-3, per poi effettuare un controsorpasso e chiudere i conti allo scadere con un calcio di punizione.

Tabellone Youth League – La procedura sorteggio

Per il sorteggio degli ottavi di finale non erano previste teste di serie. Nell’occasione, è stata preparata un’urna nella quale sono state inizialmente inserite le palline contenenti i nomi delle 16 squadre, che sono state poi mescolate. È stata quindi estratta una pallina ed aperta per rivelare la squadra.

La squadra estratta è stata assegnata al primo posto disponibile nel tabellone (ovvero la posizione in casa della partita 1). Una seconda pallina è stata quindi estratta dall’urna allo stesso modo e assegnata al posto successivo disponibile nel tabellone (la posizione in trasferta della partita 1). Il processo è continuato allo stesso modo con le palline rimanenti nell’urna per inserire tutte le squadre nel tabellone dalla partita 2 alla partita 8.

Poiché in questo turno le squadre della stessa federazione non potevano essere sorteggiate l’una contro l’altra, nel caso in cui tali club fossero stati sorteggiati l’uno contro l’altro, la squadra sorteggiata sarebbe stata spostata nella stessa posizione nel posto successivo corrispondente disponibile sul lato opposto del tabellone (ad esempio, se la seconda squadra sorteggiata nella partita 1 appartiene alla stessa federazione della prima squadra, la seconda squadra sarebbe stata spostata nella stessa posizione nella partita 2). Sarebbe stata estratta un’altra pallina dall’urna per completare la partita iniziale.

Se, nel sorteggio della penultima coppia, fossero rimaste solo due squadre da sorteggiare per la coppia finale che provenivano dalla stessa federazione, la squadra sorteggiata seconda in quella penultima coppia (cioè la squadra ospite) sarebbe invece stata spostata nella posizione di squadra ospite della partita 8, e un’altra squadra sarebbe stata sorteggiata al suo posto per completare la penultima coppia della partita 7. L’ultima squadra rimasta sarebbe quindi stata sorteggiata per occupare la posizione della squadra di casa per l’accoppiamento finale della partita 8.

Il sorteggio delle squadre in questo modo ha determinato gli accoppiamenti degli ottavi di finale, nonché l’ordine delle partite, poiché la squadra sorteggiata nella riga superiore di ciascun accoppiamento del tabellone giocherà la partita di andata in casa. Poiché le squadre sono state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli ottavi, gli accoppiamenti per i quarti di finale erano già stati determinati dalla posizione delle squadre in quel sorteggio. Le squadre che si qualificano dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale.

Tuttavia, per i quarti di finale, è stato effettuato un sorteggio per determinare quale squadra ospiterà la partita in gara unica in casa. In ultimo, a fini puramente amministrativi, per le semifinali i vincitori dei quarti di finale 1 e i vincitori dei quarti di finale 2 sono stati designati come squadra di casa nominale per le semifinali (campo neutro). Analogamente, per la finale, il vincitore della semifinale 1 sarà considerato, a fini amministrativi, come la squadra di casa nominale per la finale.

Tabellone Youth League – Tutti gli incroci

Di seguito, tutti gli incroci dei sedicesimi di finale:

PSG -Dinamo Minsk 4-0

-Dinamo Minsk 4-0 Legia Varsavia -Ajax 2-1

-Ajax 2-1 Dinamo Kiev- Atletico Madrid 2-6

2-6 Athletic Bilbao- Eintracht Francoforte 2-2 (3-4 d.c.r.)

2-2 (3-4 d.c.r.) Chelsea -PSV 1-1 (7-6 d.c.r.)

-PSV 1-1 (7-6 d.c.r.) Zilina -Liverpool 2-1

-Liverpool 2-1 Club Brugge -Monaco 3-2

-Monaco 3-2 Real Madrid -Marsiglia 5-2

-Marsiglia 5-2 AZ Alkmaar -Borussia Dormund 4-0

-Borussia Dormund 4-0 Benfica -Slavia Praga 3-2

-Slavia Praga 3-2 HJK -Manchester City 3-3 (5-4 d.c.r.)

-Manchester City 3-3 (5-4 d.c.r.) Maccabi Haifa -Barcellona 2-2 (3-1 d.c.r.)

-Barcellona 2-2 (3-1 d.c.r.) Villarreal -Bayer Leverkusen 3-2

-Bayer Leverkusen 3-2 Puskas Akademia- Sporting Lisbona 1-2

1-2 Betis -Tottenham 5-1

-Tottenham 5-1 Colonia- Inter 1-3

OTTAVI DI FINALE

Questi invece gli incroci validi per gli ottavi di finale

Atletico Madrid-Maccabi Haifa

Benfica-AZ Alkmaar

Eintracht Francoforte-Sporting Lisbona

Inter -Betis 5-3

-Betis 5-3 PSG-HJK

Real Madrid-Chelsea

Villarreal-Legia Varsavia

Zilina-Club Brugge

Le partite si giocheranno fra martedì 24 e mercoledì 25 febbraio con la UEFA. I nerazzurri affronteranno una tra Benfica e AZ Alkmaar nel prossimo turno.