Sanremo 2026, dai cantanti ai conduttori: per quale squadra tifano i protagonisti del Festival

Infatti, uno dei temi che non è mai mancato sul palco dell’Ariston è lo sport, in particolare il calcio. Il tifo della propria squadra del cuore è stato protagonista del Festival in diverse occasioni: la più celebre, molto probabilmente, negli ultimi anni è quello di Paolo Bonolis per l’ Inter , che fu omaggiato dalla super ospite Katy Perry con un corpetto nerazzurro. E non va dimenticata anche la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic , protagonista nel 2021 all’epoca della sua seconda esperienza al Milan, accanto ad Amadeus.

Sono molti i partecipanti all’edizione di quest’anno, fra cantanti, conduttori e ospiti, che hanno un debole per una squadra di calcio della Serie A. Partiamo dal conduttore principale: Carlo Conti non ha mai nascosto il suo tifo per la Fiorentina, squadra della sua città. Accanto a lui si troverà invece Laura Pausini, che si è sempre professata grande tifosa del Milan. E i cantanti?

Per chi tifano i cantanti di Sanremo? I cantanti

Al netto dei conduttori, i 30 cantanti in gara saranno i grandi protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ma quali sono le loro squadre del cuore? Tra tifo conclamato, simpatia e nessun interesse per il mondo del pallone, ecco l’elenco completo degli artisti che si sfideranno a partire da questa sera:

Arisa – Napoli

– Napoli Bambole di pezza – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Chiello – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Dargen D’Amico – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Ditonellapiaga – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Eddie Brock – Roma

– Roma Elettra Lamborghini – Milan

– Milan Enrico Nigiotti – Livorno

– Livorno Ermal Meta – Napoli

– Napoli Fedez e Marco Masini – Milan e Fiorentina

– Milan e Fiorentina Francesco Renga – Inter

– Inter Fulminacci – Nessuna squadra

– Nessuna squadra J-Ax – Nessuna squadra

– Nessuna squadra LDA e AKA 7even – Napoli

– Napoli Leo Gassmann – Roma

– Roma Levante – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Luchè – Napoli

– Napoli Malika Ayane – Milan

– Milan Mara Sattei – Roma

– Roma Maria Antonietta e Colombre – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Michele Bravi – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Nayt – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Patty Pravo – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Raf – Fiorentina

– Fiorentina Sal Da Vinci – Napoli

– Napoli Samurai Jay – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Sayf – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Serena Brancale – Napoli

– Napoli Tommaso Paradiso – Lazio

– Lazio Tredici Pietro – Bologna

Per chi tifano i cantanti di Sanremo? Le squadre di co-conduttori e ospiti

Queste invece le squadre del cuore dei co-conduttori che si alterneranno al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini:

Can Yaman – Besiktas (l’attore turco ha rivelato di essere anche simpatizzante della Roma)

– Besiktas (l’attore turco ha rivelato di essere anche simpatizzante della Roma) Pilar Fogliati – Roma

– Roma Lillo – Roma

– Roma Achille Lauro – Lazio

– Lazio Irina Shayk – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Ubaldo Pantani – Juventus/Spal

– Juventus/Spal Giorgia Cardinaletti – Nessuna squadra

– Nessuna squadra Nino Frassica – Messina

Infine, ecco le squadre del cuore degli ospiti annunciati per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo: