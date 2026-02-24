Sanremo 2026, dai cantanti ai conduttori: per quale squadra tifano i protagonisti del Festival

Per chi tifano i cantanti di Sanremo? Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà al Teatro Ariston a partire da questa sera, martedì 24 febbraio, fino a sabato 28 febbraio, giorno della finalissima che decreterà il vincitore della 76esima edizione della kermesse canora. Chi trionferà prenderà lo scettro conquistato da Olly (grande tifoso della Sampdoria), che ha trionfato proprio lo scorso anno.
Infatti, uno dei temi che non è mai mancato sul palco dell’Ariston è lo sport, in particolare il calcio. Il tifo della propria squadra del cuore è stato protagonista del Festival in diverse occasioni: la più celebre, molto probabilmente, negli ultimi anni è quello di Paolo Bonolis per l’Inter, che fu omaggiato dalla super ospite Katy Perry con un corpetto nerazzurro. E non va dimenticata anche la partecipazione di Zlatan Ibrahimovic, protagonista nel 2021 all’epoca della sua seconda esperienza al Milan, accanto ad Amadeus.
Sono molti i partecipanti all’edizione di quest’anno, fra cantanti, conduttori e ospiti, che hanno un debole per una squadra di calcio della Serie A. Partiamo dal conduttore principale: Carlo Conti non ha mai nascosto il suo tifo per la Fiorentina, squadra della sua città. Accanto a lui si troverà invece Laura Pausini, che si è sempre professata grande tifosa del Milan. E i cantanti?
Per chi tifano i cantanti di Sanremo? I cantanti
Al netto dei conduttori, i 30 cantanti in gara saranno i grandi protagonisti della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Ma quali sono le loro squadre del cuore? Tra tifo conclamato, simpatia e nessun interesse per il mondo del pallone, ecco l’elenco completo degli artisti che si sfideranno a partire da questa sera:
- Arisa – Napoli
- Bambole di pezza – Nessuna squadra
- Chiello – Nessuna squadra
- Dargen D’Amico – Nessuna squadra
- Ditonellapiaga – Nessuna squadra
- Eddie Brock – Roma
- Elettra Lamborghini – Milan
- Enrico Nigiotti – Livorno
- Ermal Meta – Napoli
- Fedez e Marco Masini – Milan e Fiorentina
- Francesco Renga – Inter
- Fulminacci – Nessuna squadra
- J-Ax – Nessuna squadra
- LDA e AKA 7even – Napoli
- Leo Gassmann – Roma
- Levante – Nessuna squadra
- Luchè – Napoli
- Malika Ayane – Milan
- Mara Sattei – Roma
- Maria Antonietta e Colombre – Nessuna squadra
- Michele Bravi – Nessuna squadra
- Nayt – Nessuna squadra
- Patty Pravo – Nessuna squadra
- Raf – Fiorentina
- Sal Da Vinci – Napoli
- Samurai Jay – Nessuna squadra
- Sayf – Nessuna squadra
- Serena Brancale – Napoli
- Tommaso Paradiso – Lazio
- Tredici Pietro – Bologna
Per chi tifano i cantanti di Sanremo? Le squadre di co-conduttori e ospiti
Queste invece le squadre del cuore dei co-conduttori che si alterneranno al fianco di Carlo Conti e Laura Pausini:
- Can Yaman – Besiktas (l’attore turco ha rivelato di essere anche simpatizzante della Roma)
- Pilar Fogliati – Roma
- Lillo – Roma
- Achille Lauro – Lazio
- Irina Shayk – Nessuna squadra
- Ubaldo Pantani – Juventus/Spal
- Giorgia Cardinaletti – Nessuna squadra
- Nino Frassica – Messina
Infine, ecco le squadre del cuore degli ospiti annunciati per l’edizione 2026 del Festival di Sanremo:
- Tiziano Ferro – Lazio
- Max Pezzali – Inter
- Gaia – Nessuna squadra
- Bresh – Genoa
- Eros Ramazzotti – Juventus
- Alicia Keys – Milan
- The Kolors – Napoli
- Francesco Gabbani – Juventus
- Andrea Bocelli – Inter