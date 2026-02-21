Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.
Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.
Ad affiancare Carlo Conti durante le cinque serate ci sarà un gruppo di co-conduttori con nomi di assoluto livello. Si parte da Laura Pausini, che sarà al fianco del presentatore per tutta la durata del Festival. Alla prima serata ci sarà anche l’attore Can Yaman. Poi sul palco dell’Ariston si susseguiranno: Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, Irina Shayk e Nino Frassica.
Lista cantanti Sanremo 2026 – L’elenco completo dei Big
Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Lista cantanti Sanremo 2026 – Le nuove proposte
A questi 30 cantanti, come detto, si aggiungeranno anche le quattro Nuove Proposte di questa edizione:
- Angelica Bove – Mattone
- Blind, El Ma e Soniko – Nei miei DM
- Mazzariello – Manifestazione d’amore
- Nicolò Filippucci – Laguna