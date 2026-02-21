Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.

Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.

Ad affiancare Carlo Conti durante le cinque serate ci sarà un gruppo di co-conduttori con nomi di assoluto livello. Si parte da Laura Pausini, che sarà al fianco del presentatore per tutta la durata del Festival. Alla prima serata ci sarà anche l’attore Can Yaman. Poi sul palco dell’Ariston si susseguiranno: Pilar Fogliati, Achille Lauro, Lillo, Irina Shayk e Nino Frassica.