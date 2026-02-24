Laura Pausini a Sanremo 2026: quanto guadagna la co-conduttrice del Festival

Il Festival di Sanremo, oltre che per la gara canora, è da sempre centro di attenzione per quanto succede sul palco, che vedrà anche per quest’anno la presenza di Carlo Conti come conduttore. Al suo fianco ci sarà Laura Pausini che ogni sera avrà un co-conduttore diverso ad assisterla.

La presenza fissa della cantante italiana, conosciuta in tutto il mondo e specialmente nei paesi del Sud America, sarà quindi una presenza costante al fianco del conduttore e, ovviamente, avrà un suo spazio canoro all’interno della kermesse che sarà però fuori concorso.