Laura Pausini a Sanremo 2026: quanto guadagna la co-conduttrice del Festival

Il Festival di Sanremo, oltre che per la gara canora, è da sempre centro di attenzione per quanto succede sul palco, che vedrà anche per quest’anno la presenza di Carlo Conti come conduttore. Al suo fianco ci sarà Laura Pausini che ogni sera avrà un co-conduttore diverso ad assisterla.
La presenza fissa della cantante italiana, conosciuta in tutto il mondo e specialmente nei paesi del Sud America, sarà quindi una presenza costante al fianco del conduttore e, ovviamente, avrà un suo spazio canoro all’interno della kermesse che sarà però fuori concorso.
Laura Pausini stipendio Sanremo – Cachet co-conduttori: le cifre
La Rai non rende pubblici i cachet ufficiali, ma le indiscrezioni della stampa specializzata indicano che nel 2025 i co-conduttori avrebbero ricevuto compensi compresi tra 25.000 e 40.000 euro per una serata. Per personalità particolarmente popolari o di forte richiamo mediatico, la cifra può salire sensibilmente, arrivando anche a circa 100.000 euro per presenze di grande prestigio.
Il valore economico varia in base a diversi fattori:
- popolarità e impatto mediatico dell’ospite
- durata e centralità del ruolo nella serata
- accordi promozionali e diritti d’immagine
- eventuali attività collaterali legate al Festival
Anche i super ospiti possono raggiungere cachet intorno ai 100 mila euro per una sola apparizione, segno dell’enorme visibilità garantita dall’evento.
Laura Pausini stipendio Sanremo – Quanto potrebbe guadagnare
Ma quanto vale per Laura Pausini la presenza a Sanremo? Considerando la presenza della cantante per tutte e cinque le serate di questa edizione e confrontandola con ruoli analoghi del passato, secondo quanto trapela dalla stampa specializzata il compenso della cantante potrebbe arrivare fino a 250mila euro circa.
Un investimento in visibilità
Partecipare a Sanremo rappresenta spesso più un investimento di immagine che un semplice ingaggio. Il Festival garantisce ascolti record, ampia copertura mediatica e una presenza dominante sui social network, elementi che rafforzano il brand personale degli ospiti.
