Inter passa se: cosa serve ai nerazzurri per andare agli ottavi di Champions

L’Inter si gioca una fetta importante della stagione europea nel ritorno del playoff di UEFA Champions League contro il Bodo Glimt. Dopo la sconfitta per 3-1 in Norvegia, i nerazzurri sono chiamati a una rimonta a San Siro per conquistare l’accesso agli ottavi di finale.
La squadra di Simone Inzaghi parte sfavorita dal risultato dell’andata, ma il passaggio del turno resta possibile. Vediamo nel dettaglio quali risultati servono all’Inter per qualificarsi.
Inter passa se – I risultati necessari per passare il turno
Nel doppio confronto a eliminazione diretta, conta il punteggio complessivo delle due partite: va ricordato che non esiste più la regola dei gol in trasferta.
L’Inter si qualifica se:
- vince con almeno tre gol di scarto (es. 3-0, 4-1, 5-2);
L’Inter porta la sfida ai supplementari se:
- vince con due gol di scarto e lo score totale torna in equilibrio (es. 3-1, 4-2, 5-3).
L’Inter viene eliminata se:
- Perde con il Bodo Glimt
- Pareggia con il Bodo Glimt
- Vince con il Bodo Glimt ma solamente con un gol di scarto
Inter passa se – Una rimonta difficile ma possibile
Il club norvegese ha già dimostrato di saper sorprendere le grandi d’Europa, battendo squadre di primo piano e trasformando l’Aspmyra Stadion in un fortino. Tuttavia, il ritorno a Milano cambia completamente scenario: l’Inter potrà contare sul proprio pubblico e su un’esperienza internazionale nettamente superiore.
Superare il turno significherebbe entrare negli ottavi e restare in corsa per la finale di Budapest 2026, obiettivo cruciale sia sportivamente sia economicamente. L’Inter è dunque chiamata a una serata europea da grande squadra: serviranno carattere, lucidità e concretezza per ribaltare il risultato e continuare il cammino in Champions League.