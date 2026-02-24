Inter passa se: cosa serve ai nerazzurri per andare agli ottavi di Champions

Inter passa se – I risultati necessari per passare il turno

Nel doppio confronto a eliminazione diretta, conta il punteggio complessivo delle due partite: va ricordato che non esiste più la regola dei gol in trasferta.

L’Inter si qualifica se:

vince con almeno tre gol di scarto (es. 3-0, 4-1, 5-2);

L’Inter porta la sfida ai supplementari se:

vince con due gol di scarto e lo score totale torna in equilibrio (es. 3-1, 4-2, 5-3).

L’Inter viene eliminata se:

Perde con il Bodo Glimt

Pareggia con il Bodo Glimt

Vince con il Bodo Glimt ma solamente con un gol di scarto

Inter passa se – Una rimonta difficile ma possibile

Il club norvegese ha già dimostrato di saper sorprendere le grandi d’Europa, battendo squadre di primo piano e trasformando l’Aspmyra Stadion in un fortino. Tuttavia, il ritorno a Milano cambia completamente scenario: l’Inter potrà contare sul proprio pubblico e su un’esperienza internazionale nettamente superiore.

Superare il turno significherebbe entrare negli ottavi e restare in corsa per la finale di Budapest 2026, obiettivo cruciale sia sportivamente sia economicamente. L’Inter è dunque chiamata a una serata europea da grande squadra: serviranno carattere, lucidità e concretezza per ribaltare il risultato e continuare il cammino in Champions League.