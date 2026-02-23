Ufficiale, il Torino ha esonerato Baroni: D’Aversa nuovo allenatore

Con questa nota, il club di Urbano Cairo ha ufficializzato l’esonero del tecnico dopo la sconfitta per 3-0 in casa del Genoa. Quando mancano 12 giornate al termine del campionato, il Torino occupa la 15esima posizione in classifica, a soli sei punti di distanza dalla zona retrocessione (che potrebbe avvicinarsi in caso di successo della Fiorentina).

« Il Torino Football Club comunica di aver esonerato Marco Baroni dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’attività fin qui svolta con impegno e correttezza e augura loro il meglio nel proseguimento della carriera ».

Definito l’addio di Baroni, è arrivato anche l’annuncio del suo sostituto, che sarà Roberto D’Aversa. Dopo l’accordo di massima raggiunto nella giornata odierne (contratto fino a giugno 2026), l’allenatore ha firmato il contratto e nella serata di lunedì sarà in città. Domani pomeriggio dirigerà il primo allenamento.

«Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra all’allenatore Roberto D’Aversa. Il tecnico ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2026», si legge nel comunicato ufficiale del club.