Il Newcastle punta ai fondi pubblici per il progetto del nuovo stadio

Dopo mesi di pianificazione e valutazioni, il club potrebbe prendere una decisione entro la fine dell’anno mentre esplora diverse modalità di finanziamento per un ambizioso progetto infrastrutturale che modernizzerebbe il centro cittadino . Fonti vicine al piano hanno descritto la rigenerazione come « audace ed entusiasmante », in grado di migliorare drasticamente l’intera città.

Il Newcastle United, club che milita nella Premier League inglese, sta valutando un importante progetto di rigenerazione urbana nell’ambito di un piano per costruire un nuovo stadio accanto all’attuale St James’ Park. Secondo quanto riporta The Telegraph , il club si sta avvicinando alla decisione se ricostruire l’attuale impianto oppure trasferirsi in un nuovo stadio con capienza fino a 68.000 posti, vicino a Leazes Park.

Nell’ambito di questa pianificazione, il club ha avuto colloqui con il governo per ottenere fondi pubblici destinati alla riqualificazione dell’area circostante. Le risorse non verrebbero utilizzate nello specifico per la costruzione del nuovo stadio, ma sarebbero destinate alla rigenerazione urbana, con un contributo da parte dello stesso Newcastle.

C’è ottimismo sul fatto che i fondi pubblici possano essere messi a disposizione della società guidata da PIF per rafforzare questi piani. Sebbene il nuovo stadio sia la componente più importante del progetto per i tifosi, esso costituirebbe solo una parte di una vasta riqualificazione destinata ad attirare una forte ondata di investimenti privati nella città.

L’idea non è soltanto costruire un nuovo stadio — probabilmente il terzo più grande in Inghilterra dopo Wembley e Old Trafford — ma anche ricostruire l’area circostante con nuovi spazi commerciali, ricreativi e direzionali, oltre ad alloggi a prezzi accessibili e appartamenti. Anche le infrastrutture di trasporto cittadine verrebbero rinnovate e migliorate.

La maggioranza del Newcastle è nelle mani del Public Investment Fund dell’Arabia Saudita, che finanzierà una parte consistente del progetto, ma sarà necessario raccogliere fondi anche da altri investitori e finanziatori. Il costo del nuovo stadio, che il club coprirà interamente, supererà il miliardo di sterline, ma serviranno ulteriori risorse per finanziare la rigenerazione più ampia del centro cittadino.

Sebbene non sia ancora stato imbastito un progetto definitivo, le simulazioni hanno fornito al club un’idea di ciò che è realizzabile. Una volta ottenuti i permessi urbanistici, la costruzione richiederebbe circa tre anni.

Recentemente il Newcastle ha acquistato il terreno per costruire un nuovo centro di allenamento all’avanguardia da 200 milioni di sterline a Woolsington, vicino all’aeroporto cittadino. Questa acquisizione avvicina al completamento i due principali progetti infrastrutturali promessi quando PIF ha assunto il controllo del club nel 2021.