La Juve si allontana dalla zona Champions e fa discutere i tifosi, ma resta leader sui social

Questo il verdetto della rilevazione di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social, stampa e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 26esima giornata.

Juve e Inter regine della classifica: Juve e Inter rimangono regine indiscusse della classifica, saldando i primi due posti della classifica. I bianconeri primeggiano ancora, con 94.100 menzioni, seguiti dai nerazzurri, con 88.100: entrambe le squadre sono ancora accese dalle polemiche arbitrali. I numeri spiegano che entrambe le squadre hanno molto da raccontare, seppur con risultati sul campo molto diversi tra loro.

Il caso Bastoni-Kalulu non si è ancora spento. Sul campo, le cocenti sconfitte di Juve e Milan innervosiscono i tifosi, che pare abbiano molto di cui discutere. Anche il Napoli non soddisfa gli spettatori, delusi dalle scelte arbitrali.

MediaScore giornata 26 – Come cambia la classifica sui social

Il Milan, con 34.300 menzioni, guadagna una posizione in classifica, scalzando il Napoli dalla terza posizione: i tifosi rossoneri non hanno preso bene la sconfitta, condita da decisioni arbitrali dubbie. Il Napoli è la squadra che cede il posto in classifica ai rossoneri, seppur anche per loro si è trattato di un fine settimana intenso e chiacchierato: sono 27.400 le menzioni relative ai partenopei. Più indietro la Roma, con 20.100 menzioni, che vince e convince sul campo: c’è poco da discutere sul risultato netto contro la Cremonese.

La Cremonese, seppur uscita amaramente sconfitta per tre a zero contro la Roma, può ricevere una magra consolazione dalla nostra classifica social: la squadra sale di ben sei posizioni in classifica menzioni. Il Parma sorprende ancor di più, con otto posizioni guadagnate e 8.400 menzioni; probabilmente, le polemiche arbitrali relative al gol vittoria contro il Milan hanno contribuito a questa incredibile ascesa. A scendere in zona retrocessione questa settimana è il Pisa, che perde ben nove posizioni e, con sole 2.700 menzioni, sembra aver perso il fascino della settimana scorsa.