La Juve si allontana dalla zona Champions e fa discutere i tifosi, ma resta leader sui social

Il caso Bastoni-Kalulu non si è ancora spento. Sul campo, le cocenti sconfitte di Juve e Milan innervosiscono i tifosi, che pare abbiano molto di cui discutere. Anche il Napoli non soddisfa gli spettatori, delusi dalle scelte arbitrali.
Juve e Inter regine della classifica: Juve e Inter rimangono regine indiscusse della classifica, saldando i primi due posti della classifica. I bianconeri primeggiano ancora, con 94.100 menzioni, seguiti dai nerazzurri, con 88.100: entrambe le squadre sono ancora accese dalle polemiche arbitrali. I numeri spiegano che entrambe le squadre hanno molto da raccontare, seppur con risultati sul campo molto diversi tra loro.
Questo il verdetto della rilevazione di Comin & Partners e Volocom sulle conversazioni social, stampa e web dei 20 club di Serie A, in riferimento alla 26esima giornata.
MediaScore giornata 26 – Come cambia la classifica sui social
Il Milan, con 34.300 menzioni, guadagna una posizione in classifica, scalzando il Napoli dalla terza posizione: i tifosi rossoneri non hanno preso bene la sconfitta, condita da decisioni arbitrali dubbie. Il Napoli è la squadra che cede il posto in classifica ai rossoneri, seppur anche per loro si è trattato di un fine settimana intenso e chiacchierato: sono 27.400 le menzioni relative ai partenopei. Più indietro la Roma, con 20.100 menzioni, che vince e convince sul campo: c’è poco da discutere sul risultato netto contro la Cremonese.
La Cremonese, seppur uscita amaramente sconfitta per tre a zero contro la Roma, può ricevere una magra consolazione dalla nostra classifica social: la squadra sale di ben sei posizioni in classifica menzioni. Il Parma sorprende ancor di più, con otto posizioni guadagnate e 8.400 menzioni; probabilmente, le polemiche arbitrali relative al gol vittoria contro il Milan hanno contribuito a questa incredibile ascesa. A scendere in zona retrocessione questa settimana è il Pisa, che perde ben nove posizioni e, con sole 2.700 menzioni, sembra aver perso il fascino della settimana scorsa.
MediaScore giornata 26 – I temi del dibattito
Osservando le menzioni alle squadre e i principali trend sulle piattaforme social, il quadro appare chiaro:
- Juve: protagonista dentro e fuori dal campo. La Vecchia Signora continua ad essere estremamente discussa anche questa settimana. Le polemiche relative alla questione Bastoni-Kalulu continuano, seppur a ritmi ridotti. In particolare, la maggior parte dei commenti sono in risposta alle dichiarazioni del difensore azzurro, che ha riconosciuto l’errore in conferenza stampa. Parallelamente, però, il campo restituisce una Juventus in difficoltà: la sconfitta interna contro il Como aggrava la classifica e alimenta i dubbi su identità e qualità della rosa. Al centro del mirino anche l’operato e l’allenatore Luciano Spalletti, che si allontana dalla zona Champions.
- Inter al centro del dibattito. Una squadra solida, unita, compatta e sempre discussa. L’Inter domina la vetta del campionato e sembra sempre più slanciata verso il conseguimento del titolo. La vittoria contro il Lecce dà ulteriori garanzie alla squadra di Chivu, che stacca a dieci punti di distacco dai cugini del Milan, secondi in classifica. Le discussioni, anche in questo caso, si estendono oltre il terreno di gioco: il Presidente nerazzurro si è espresso in settimana sull’episodio Bastoni, difendendo il difensore interista, parlando di “gogna smisurata” e contestualizzando l’episodio come parte di una prassi storica del calcio, pur riconoscendo l’errore del giocatore.
- Il crollo del Napoli. Continua il periodo buio dei partenopei, guidati da Antonio Conte. La sconfitta del Napoli contro l’Atalanta rende la situazione in classifica ancora più dura, con una squadra che ricorda sempre meno quella dello scorso anno. Le polemiche sull’arbitraggio hanno colpito anche gli azzurri, con un acceso dibattito social sul rigore prima assegnato e poi revocato, sul gol annullato a Hojlund, e sulle proteste della dirigenza con Giovanni Manna in prima linea e silenzio stampa di Conte.
MediaScore giornata 26 – Classifica media
La Juventus si conferma in testa anche nella classifica stampa e web, guidando il ranking con 23.093 citazioni. Alle sue spalle resta stabile l’Inter, seconda a quota 22.273, mantenendo un distacco contenuto dalla vetta. Il Napoli consolida la terza posizione con 11.470 citazioni, mentre la Roma guadagna una posizione e sale al quarto posto con 11.392 menzioni, superando il Como. I lariani, infatti, scivolano in quinta posizione con 11.262 citazioni, in un vertice di classifica caratterizzato da distacchi minimi e grande equilibrio tra le inseguitrici.
Analisi del Sentiment
La Juve conferma il trend negativo, con una sentiment analysis che rivela toni duri contro la squadra bianconera; ben il 16% dei commenti mostra negatività. La maggior parte dei commenti riguarda l’aspetto tecnico, con una rosa ritenuta non all’altezza del club e un tecnico che non riesce a gestirla al meglio. L’Inter, sempre citata in merito alle decisioni arbitrali, subisce un trattamento addirittura peggiore, proveniente dai tifosi avversari: il 18 percento dei commenti è negativo. Anche il Milan ha una forbice non indifferente tra commenti negativi e positivi: il sentiment negativo prevale del 9% circa. Menzione d’onore per il Parma, che scala otto posizioni nella classifica menzioni sui social e accende le polemiche. I commenti sono prevalentemente negativi, legati al gol contro il Milan, per molti ritenuto invalido.