L’ultima giornata di Serie A ha dato un colpo importante alla corsa Scudetto, con l’Inter che ha allungato sul Milan a +10: il derby dell’8 marzo potrebbe rivelarsi decisivo in tal senso, con i nerazzurri che proveranno a chiudere il discorso e i rossoneri che cercheranno di rimanere aggrappati. Tuttavia, non c’è solamente la lotta per il titolo ad infiammare l’edizione 2025/26 del massimo campionato italiano.
La corsa all’Europa – senza considerare l’Inter, che sul fronte della qualificazione alla prossima Champions League ha già portato a termine il proprio compito (seppur non ancora matematicamente) – vede coinvolte attualmente sei squadre per l’accesso a tre diverse competizioni. Nell’analisi è stato considerato anche il Milan, con i rossoneri che si trovano di fatto più o meno a metà tra le sfide per la Champions e la corsa allo Scudetto.
Serie A scontri diretti – Sei squadre in corsa
Nessuno si è ancora assicurato un piazzamento europeo e i posti disponibili dal campionato dipenderanno anche dalla formazione che vincerà la Coppa Italia. Attualmente, la situazione in classifica è la seguente:
- Milan 54
- Napoli 50
- Roma 50
- Juventus 46
- Como 45
- Atalanta 45
Ma al netto dei punti di distanza tra le squadre, chi se la passa meglio in termini di scontri diretti? Va ricordato, infatti, che queste sfide sono fondamentali per capire chi si piazzerebbe davanti in classifica qualora si verificasse un arrivo a pari punti. Se in caso di eventuale lotta Scudetto o di lotta retrocessione tra due squadre, gli scontri diretti contano solamente per stabilire dove si giocherebbe lo spareggio, nel caso della corsa all’Europa determinano ancora il piazzamento in classifica. Se questa prima discriminante non dovesse rompere l’equilibrio, si analizzerebbe poi la differenza reti, passando poi alle reti segnate e, infine, alla clamorosa eventualità del sorteggio.
Serie A scontri diretti – Milan avanti su tre big
A dodici giornate dal termine del campionato, ci sono ancora diverse sfide di ritorno che devono essere disputate, ma è tuttavia possibile farsi un’idea di chi si trova in vantaggio e in svantaggio per quanto riguarda gli scontri diretti nella corsa ai piazzamenti europei:
IN VANTAGGIO
- Milan su Napoli (in attesa del ritorno), Roma e Como
- Napoli su Roma e Atalanta;
- Roma sul Como (in attesa del ritorno);
- Juventus su Napoli e Roma (in attesa del ritorno);
- Como su Roma (in attesa del ritorno) e Juventus;
- Atalanta sulla Roma (in attesa del ritorno).
IN SVANTAGGIO
- Napoli con Milan (in attesa del ritorno) e Juventus
- Roma con Milan, Napoli, Juventus (in attesa del ritorno) e Atalanta (in attesa del ritorno)
- Juventus con il Como (in attesa del ritorno)
- Como con Milan e Roma (in attesa del ritorno)
- Atalanta con il Napoli
IN PARITÀ
- Milan-Juventus (in attesa del ritorno)
- Milan-Atalanta (in attesa del ritorno)
- Napoli-Como (in attesa del ritorno)
- Juventus-Atalanta (in attesa del ritorno)
- Como-Atalanta
Questa dunque la situazione attuale, in attesa che il quadro si completi nei prossimi mesi. Di seguito, una tabella riepilogativa: per ogni incrocio viene indicata la squadra in vantaggio negli scontri diretti: