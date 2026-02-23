La UEFA Champions League è pronta a partire con la sua fase a eliminazione diretta con il turno dedicato agli spareggi, che arrivano così alla sfida di ritorno che decreterà le otto vincitrice che si aggiungeranno alle prime otto della classifica generale della prima fase e daranno vita agli ottavi di finale. Fra le squadre coinvolte ci sono ben tre formazioni italiane alla caccia di un pass. Come accaduto per tutti i turni della prima fase della massima competizione europea, la migliore partite del mercoledì sera sarà trasmessa in esclusiva da Amazon, tramite il proprio servizio Prime Video.

Partita playoff Champions Amazon – La scelta per i playoff di andata

Ma su quale partita è ricaduta la scelta della piattaforma streaming? Il match trasmesso da Prime Video mercoledì 25 febbraio sarà Juventus-Galatasaray. La formazione di Luciano Spalletti dovrà cercare di invertire il trend degli ultimi risultati e ribaltare il pesante 5-2 subito a Istanbul. Per cui ai bianconeri serviranno ben tre gol di scarto per raggiungere i supplementari, che eviterebbe con una vittoria di quattro gol di differenza con Osimhen e compagni.