Milano-Cortina da record per l’Italia: i guadagni degli atleti per le medaglie

I successi conquistati dagli atleti hanno un valore sportivo altissimo, ma anche economico. Secondo i calcoli di Calcio e Finanza, sulla base dei podi raggiunti, il Coni verserà agli sportivi un totale di 6,2 milioni di euro per queste Olimpiadi Invernali. Ricordiamo che i premi – in questa occasione esentasse – prevedono 180mila euro per la medaglia d’oro, 90mila euro per l’argento e 60mila euro per il bronzo.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono chiuse con un grandissimo risultato per l’Italia: quarto posto nel medagliere , con un totale di 30 podi tra cui 10 medaglie d’oro, 6 medaglie d’argento e 14 medaglie di bronzo. Si tratta del miglior risultato di sempre per la spedizione azzurra, ben oltre le 20 medaglie di Lillehammer 1994.

Quanto valgono le medaglie olimpiche? L’incasso per gli Azzurri

Tuttavia, non basta limitarsi al conteggio sul numero di podi. La cifra, infatti, non viene divisa tra gli atleti nelle discipline a squadre, ma ogni sportivo incassa il premio completo. In totale, sono stati premiati:

17 atleti con la medaglia d’oro – 3,06 milioni di euro

13 atleti con la medaglia d’argento – 1,17 milioni di euro

33 atleti con la medaglia di bronzo – 1,98 milioni di euro

TOTALE – 6,21 milioni di euro

Un vero e proprio record per la spedizione italiana, che tuttavia è stato accolto con entusiasmo dal presidente del Coni Luciano Buonfiglio: «Abbiamo registrato il record assoluto di premi in denaro, noi non ci saremmo mai stancati di erogarne altri. Dietro a un premio in denaro c’è il riconoscimento ad atleti e atleti dell’impegno pluriennale, della capacità di mantenersi ai vertici, la determinazione a superare qualsiasi ostacolo ma anche essere un messaggio per i giovani per avvicinarsi a

Quanto valgono le medaglie olimpiche? Gli atleti più ricchi

llo sport».

E per quanto riguarda i singoli atleti? Sono tre le sportive che hanno incassato di più da questa Olimpiade: Arianna Fontana (pattinaggio), Federica Brignone (sci) e Francesca Lollobrigida. Di seguito la classifica di chi ha incassato di più: