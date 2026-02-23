Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte , pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.

Chi sono Maria Antonietta e Colombre? Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.

Chi sono Maria Antonietta e Colombre? La lista completa dei Big

Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:

Arisa – Magica favola

– Magica favola Bambole di pezza – Resta con me

– Resta con me Chiello – Ti penso sempre

– Ti penso sempre Dargen D’Amico – Ai ai

– Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio!

– Che fastidio! Eddie Brock – Avvoltoi

– Avvoltoi Elettra Lamborghini – Voilà

– Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare

– Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina

– Stella stellina Fedez e Marco Masini – Male necessario

– Male necessario Francesco Renga – Il meglio di me

– Il meglio di me Fulminacci – Stupida sfortuna

– Stupida sfortuna J-Ax – Italia Starter Pack

– Italia Starter Pack LDA e AKA 7even – Poesie clandestine

– Poesie clandestine Leo Gassmann – Naturale

– Naturale Levante – Sei tu

– Sei tu Luchè – Labirinto

– Labirinto Malika Ayane – Animali notturni

– Animali notturni Mara Sattei – Le cose che non sai di me

– Le cose che non sai di me Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta

– La felicità e basta Michele Bravi – Prima o poi

– Prima o poi Nayt – Prima che

– Prima che Patty Pravo – Opera

– Opera Raf – Ora e per sempre

– Ora e per sempre Sal Da Vinci – Per sempre sì

– Per sempre sì Samurai Jay – Ossessione

– Ossessione Sayf – Tu mi piaci tanto

– Tu mi piaci tanto Serena Brancale – Qui con me

– Qui con me Tommaso Paradiso – I romantici

– I romantici Tredici Pietro – Uomo che cade

Chi sono Maria Antonietta e Colombre? Coppia nella vita e sul palco

Maria Antonietta e Colombre sono due cantautori italiani provenienti dalla scena indie e cantautorale, in gara insieme per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (24‑28 febbraio 2026):

Maria Antonietta è il nome d’arte di Letizia Cesarini , nata a Pesaro nel 1987. Ha una lunga carriera come cantautrice indipendente, autrice e performer e ha pubblicato diversi album dal 2012 in poi

è il nome d’arte di , nata a Pesaro nel 1987. Ha una lunga carriera come cantautrice indipendente, autrice e performer e ha pubblicato diversi album dal 2012 in poi Colombre è lo pseudonimo di Giovanni Imparato, nato nel 1982, anche lui cantautore con una carriera autonoma e apprezzata soprattutto nello spazio dell’indie italiano.

I due sono insieme nella vita da oltre quindici anni e – pur avendo intrapreso percorsi musicali paralleli – hanno deciso di unire le loro voci e scrivere musica come duo. Arrivano al Festival più come cantautori affermati nel circuito indipendente che come fenomeni pop mainstream, portando una proposta poetica e riflessiva. La loro partecipazione è vista come un esempio di contaminazione tra indie, pop e cantautorato italiano.