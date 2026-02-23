Chi sono Maria Antonietta e Colombre? Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.
Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.
Chi sono Maria Antonietta e Colombre? La lista completa dei Big
Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Chi sono Maria Antonietta e Colombre? Coppia nella vita e sul palco
Maria Antonietta e Colombre sono due cantautori italiani provenienti dalla scena indie e cantautorale, in gara insieme per la prima volta alla 76ª edizione del Festival di Sanremo (24‑28 febbraio 2026):
- Maria Antonietta è il nome d’arte di Letizia Cesarini, nata a Pesaro nel 1987. Ha una lunga carriera come cantautrice indipendente, autrice e performer e ha pubblicato diversi album dal 2012 in poi
- Colombre è lo pseudonimo di Giovanni Imparato, nato nel 1982, anche lui cantautore con una carriera autonoma e apprezzata soprattutto nello spazio dell’indie italiano.
I due sono insieme nella vita da oltre quindici anni e – pur avendo intrapreso percorsi musicali paralleli – hanno deciso di unire le loro voci e scrivere musica come duo. Arrivano al Festival più come cantautori affermati nel circuito indipendente che come fenomeni pop mainstream, portando una proposta poetica e riflessiva. La loro partecipazione è vista come un esempio di contaminazione tra indie, pop e cantautorato italiano.