Chi sono le Bambole di Pezza: il gruppo in gara a Sanremo 2026

Chi sono le Bambole di Pezza? Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno. La storica kermesse canora si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026 presso il Teatro Ariston, con la conduzione di Carlo Conti.
Il numero di artisti in gara per quest’anno è stato fissato a 30. A questi big si aggiungono, come successo nella scorsa edizioni, quattro Nuove Proposte, pronte a conquistare il pubblico e la giuria con le loro performance inedite.
Chi sono le Bambole di Pezza? La lista completa dei Big
Di seguito, ecco l’elenco dei 30 Big in gara, insieme alle canzoni inedite:
- Arisa – Magica favola
- Bambole di pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – Ai ai
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez e Marco Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA e AKA 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta e Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre sì
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Chi sono le Bambole di Pezza? La band rock-punk tutta al femminile
Bambole di Pezza sono una band rock/punk italiana tutta al femminile, salita alla ribalta per la sua energia, attitudine ribelle e messaggi di empowerment, sorellanza e lotta contro il sessismo e le diseguaglianze di genere. Nata a Milano nei primi anni 2000, ha costruito nel tempo una solida carriera live sul palco di festival e concerti in tutta Italia ed Europa, con un sound che fonde punk, rock e pop-punk e testi forti e sinceri.