Secondo quanto riporta Bloomberg, questo nuovo fondo concentrerebbe i propri sforzi sul mercato europeo , realizzando investimenti sia in debito che in capitale in competizioni, club e persino aziende legate allo sport, tra cui quelle dei media.

Entro la fine di questo anno, la società Ares Management sta studiando di espandere la propria offerta di investimento sportivo attraverso il lancio di veicolo verticale specializzato in opportunità di mercato nei settori dello sport, dei media e dell’intrattenimento .

Va ricordato come lo scorso giugno Ares ha raccolto per la prima volta capitale per un fondo sportivo focalizzato sugli Stati Uniti. Alla fine del 2025, il fondo USA aveva investito in 106 aziende la cui valutazione raggiungeva i 589 milioni di dollari. In questo momento lo sport viene visto come una opportunità «spinta da fondamentali solidi, una crescente domanda di contenuti live non sceneggiati e cambiamenti strutturali, come la centralizzazione dei diritti mediatici a livello di lega, che hanno creato flussi di ricavi più prevedibili e di più lungo periodo».

Inoltre, alla fine dello scorso anno, è emerso che CVC Capital Partners, attraverso la proprio controllata Global Sport Group (GSG), aveva avviato conversazioni con Ares Management per rifinanziare il proprio portafoglio sportivo, valutato 9 miliardi di sterline (10,34 miliardi di euro). Allo stesso modo, a giugno, Ares Sports Media and Entertainment Funds ha acquisito una partecipazione minoritaria nel team France SailGP. La società si è unita a un consorzio di investitori nella squadra francese di vela, tra i quali figura Kylian Mbappé.

Già nel 2022, il fondo aveva annunciato la raccolta di 3,7 miliardi di euro in un round di investimento con l’obiettivo di potenziare la propria divisione sport e intrattenimento, Ares Sports Media & Entertainment Finance. Inoltre, ha creato un consiglio consultivo incaricato di amministrare questa suddivisione, composto, tra gli altri, da Mike Ford, presidente esecutivo di Sportsology, dall’ex calciatrice statunitense Mia Hamm e dall’ex giocatore della NBA Grant Hill.

