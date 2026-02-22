PSG-Mbappé, caso chiuso: il club ha versato i quasi 61 milioni di arretrati alla stella del Real

A confermalo è lo stesso club campione di Francia e d’Europa con un comunicato ufficiale pubblicato dall’Agence France-Presse (AFP) in cui il PSG comunica di aver versato completamente a Mbappé, oggi al Real Madrid, i 60,9 milioni di euro stabiliti definitivamente dal Consiglio dei Prud’Hommes lo scorso 16 dicembre.

Il contenzioso fra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain , in merito al mancato pagamento da parte del club di alcune mensilità di stipendio più alcuni bonus alla sua ex stella, è ufficialmente concluso.

Inoltre, si legge nel comunicato, il PSG non avanzerà nessuna richiesta di ricorso, per cui la controversia con il suo ex tesserato è da considerarsi conclusa definitivamente, a meno di sentenze pronunciati da organi giudicanti diversi.

Come previsto dalla sentenza, il club ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il contenuto integrale della sentenza emessa dal Consiglio dei Prud’Hommes, nella quale viene dettagliata la composizione dei 60,9 milioni di euro versati a Mbappé, che sono le seguenti:

36.600.000 euro come ultima parte del bonus alla firma

come ultima parte del bonus alla firma 17.250.000 euro relativi agli stipendi di aprile, maggio e giugno 2024

relativi agli stipendi di aprile, maggio e giugno 2024 1.725.000 euro per ferie maturate nei mesi non pagati

per ferie maturate nei mesi non pagati 1.500.000 euro di bonus etico per aprile, maggio e giugno 2024

di bonus etico per aprile, maggio e giugno 2024 150.000 euro lordi per ferie retribuite calcolate sul bonus etico degli stessi mesi.

Nella giornata di giovedì, come rivelato dal quotidiano francese L’Equipe, il PSG non aveva ancora provveduto a versare a Mbappé gli ultimi 2 milioni dei 5 mancanti dopo la sentenza. Motivo per cui i legali del calciatore francese hanno inviare a un ordine di pagamento presso la sede del club. Il PSG ha versato quindi l’ultima parte mancante chiudendo la questione.

«Per senso di responsabilità e con l’obiettivo di porre fine definitivamente a un procedimento durato troppo a lungo, il club ha deciso di non proseguire il contenzioso. Il PSG guarda ora con decisione al futuro, concentrato sul proprio progetto sportivo e sul successo collettivo», si legge nel comunicato del Paris Saint-Germain.