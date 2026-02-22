Stadio Franchi, altro rallentamento nei lavori di ristrutturazione della curva Fiesole

Infatti, come riporta l’edizione odierna della Repubblica-Firenze, anche se mercoledì i lavori di restyling avevano avuto un momento significativo, con l’installazione, sotto gli occhi della sindaca Sara Funaro , della prima maxi trave in curva Fiesole , il giorno dopo non si è potuto procedere con la posa della seconda trave per un problema di disallineamento nel momento della posa. Un inconveniente che ha reso necessario lo smontaggio della trave stessa, a scopo di sicurezza per evitare lo scollegamento tra le strutture, portando così a un nuovo stop ai lavori.

La trave è stata quindi rispedita a Pordenone, nello stabilimento che si sta occupando dei prefabbricati in acciaio dove sarà alesata prima di tornare a Firenze per il nuovo tentativo di montaggio. Nel frattempo, per non vedere ancora un rallentamento nel nuovo cronoprogramma, si procederà con il montaggio delle altre travi.

L’obiettivo, come dichiarato dalla sindaca Funaro è quello di chiudere il primo lotto dei lavori — nuova curva Fiesole e maratona e tribuna nord — per i primi mesi del 2027, in modo tale da avere tutti i collaudi del caso per poter avere dalla stagione 2027-2028 una parte del Franchi completamente ristrutturato. Per il secondo lotto dei lavori, invece, è previsto nei prossimi giorni un incontro con la Fiorentina, per capire i margini di partecipazione della società viola al finanziamento. Mancano circa 60 milioni per avere tutte le coperture finanziarie del progetto di ristrutturazione.