Olimpiadi estive a Roma, il sindaco Gualtieri: «Pronto a collaborare con Governo e CONI»

Dopo le dichiarazioni degli scorsi giorni con Governo e CONI che hanno aperto a questa possibilità , anche sul successo dei Giochi invernali di Milano-Cortina , anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha dato il suo parere positivo sulla possibilità che la Città Eterna possa tornare a ospitare le Olimpiadi dopo l’edizione del 1960, quando per l’occasione fu costruito lo stadio Flaminio.

Roma potrebbe vivere una stagione sportiva mai così ricca. Infatti, la Capitale ha più tavoli aperti per quanto riguarda le infrastrutture sportive, con gli stadi di Lazio e Roma , i giallorossi sono nettamente più avanti a Pietralata dei biancocelesti al Flaminio , ma soprattutto con la possibilità che la città si candidi per ospitare le Olimpiadi estive .

Per una candidatura di Roma a ospitare i Giochi Olimpici nel 2036 o 2040 il sindaco Gualtieri è più che possibilista. «Sarebbe bello candidare Roma ad ospitare le Olimpiadi del 2036 o del 2040», ha commentato il primo cittadino a Il Corriere della Sera-Roma. «Le condizioni penso ci siano. Se si valuterà che è un obiettivo realistico, sono pronto a collaborare con il Governo e il CONI per costruire la candidatura più competitiva possibile. Una Capitale come la nostra non deve avere timore di misurarsi con le grandi sfide: il Giubileo ha dato una prova concreta della nostra capacità di organizzare e gestire grandissimi eventi», le parole di Gualtieri.

Sulle Olimpiadi di Milano-Cortina: «Sì e sono davvero contento per i miei amici sindaci di Milano e Cortina, per l’efficienza dimostrata dal Paese, per il successo che stanno ottenendo queste Olimpiadi e per l’entusiasmo che stanno regalando agli italiani. Vedere i trionfi azzurri è motivo di orgoglio per tutti. Tutto questo riapre la ferita per la rinuncia di Roma a candidarsi per le Olimpiadi del 2024. Ma noi dobbiamo guardare avanti e non indietro».

Questo accende anche una riflessione sulla differenza fra Milano e Roma: «Roma è stata ferma per molti anni, mentre Milano correva. Oggi però siamo ripartiti e tutti gli indicatori mostrano una città in cui non solo migliorano i servizi ma, grazie agli investimenti pubblici e privati, l’economia cresce più della media nazionale: è la prova che la Capitale può essere una locomotiva per il Paese. Secondo il Global Cities Index di Kearney, che valuta le città con i maggiori investimenti, in tre anni Roma scala ben 13 posizioni, supera Milano ed entra nella top ten europea. Ma personalmente non la vivo come una sfida e c’è un’ottima collaborazione con Milano e col suo sindaco».

Nel frattempo c’è la possibilità che Roma porti più di uno stadio come candidato a ospitare EURO 2032, l’edizione del torneo continentale che l’Italia è chiamata a co-organizzare con la Turchia. Infatti, oltre all’Olimpico, che sarà oggetto di lavori si ammodernamento per soddisfare i requisiti imposti dalla UEFA, per quella data dovrebbero essere pronti sia il nuovo stadio della Roma a Pietralata che la ristrutturazione dello stadio Flaminio, pronto a diventare la casa della Lazio.

«È molto positivo che la Lazio si voglia dotare di un impianto proprio e che intenda ristrutturare un gioiello come il Flaminio, che da anni è chiuso e versa nel degrado – ha commentato Gualtieri –. Adesso ci sarà la conferenza dei servizi preliminare che consentirà di esaminare nel dettaglio i vari aspetti del progetto. Noi lavoreremo con lo stesso impegno messo sul progetto della Roma. Pronti entrambi per il 2032? È assolutamente possibile».



