Carlo Ancelotti: «Credo che rinnoverò con il Brasile per altri quattro anni»

A comunicarlo è lo stesso Ct italiano durante un’intervista al programma Universo Valdano, condotto dall’ex giocatore argentino Jorge Valdano sul canale Movistar: « Credo che rinnoverò con il Brasile per altri quattro anni . Ho un nuovo lavoro che mi piace molto». L’attuale accordo fra Ancelotti e la Federcalcio brasiliana scade a luglio, dopo i Mondiali 2026.

Carlo Ancelotti è commissario tecnico del Brasile da maggio 2025, ma ha già tutta l’intenzione di prolungare il suo incarico fino ai Mondiali 2030 .

Ancelotti si è fin da subito trovato a suo agio con la cultura brasiliana, la testimonianza arriva direttamente dalla sua carriera da allenatore di club dove ha incontrato moltissimi calciatori verdeoro, e l’ulteriore conferma è la sua partecipazione all’appena concluso Carnevale di Rio de Janeiro, trascorso insieme alla moglie e al tennista italiano Matteo Berrettini.

Da quando l’ex allenatore di Juventus, Milan, Napoli e Real Madrid (fra le altre) siede sulla panchina del Brasile, i verdeoro hanno giocato otto partite ufficiali nelle qualificazioni per i Mondiali 2026 con uno score di quattro vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte.