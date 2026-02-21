Renate Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 28esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Renate è in programma per sabato 21 febbraio 2026 , con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30 .

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Renate Inter Under 23 in streaming gratis .

Renate Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW

La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.

La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.

Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie

agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.

Renate Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW

Detto di Ospitaletto-Inter Under 23, la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:

SABATO 21 FEBBRAIO

Ore 14.30

GUBBIO-AREZZO

Sky Sport Uno e Sky Sport 251

Sky Sport Uno e Sky Sport 251 LIVORNO-PINETO

Sky Sport 252

Sky Sport 252 LATINA-POTENZA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 TORRES-VIS PESARO

Sky Sport 254

Sky Sport 254 TRAPANI-CAVESE

Sky Sport 255

Sky Sport 255 NOVARA-GIANA ERMINIO

Sky Sport 256

Ore 17.30

RAVENNA-SAMBENEDETTESE

Sky Sport 251

Sky Sport 251 RENATE-INTER U23

Sky Sport 252

Sky Sport 252 TRIESTINA-CITTADELLA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 CASERTANA-AZ PICERNO

Sky Sport 254

Sky Sport 254 ALCIONE MILANO-PERGOLETTESE

Sky Sport 255

DOMENICA 22 FEBBRAIO

Ore 12.30

CAMPOBASSO-JUVENTUS NETX GEN

Sky Sport Uno e Sky Sport 257

Sky Sport Uno e Sky Sport 257 ATALANTA U23-COSENZA

Sky Sport Calcio e Sky Sport 258

Ore 14.30

CATANIA-GIUGLIANO

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251

Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 TEAM ALTAMURA-BENEVENTO

Sky Sport Max e Sky Sport 253

Sky Sport Max e Sky Sport 253 SALERNITANA-MONOPOLI

Sky Sport 252

Sky Sport 252 PONTEDERA-ASCOLI

Sky Sport 254

Sky Sport 254 PRO VERCELLI-TRENTO

Sky Sport 255

Sky Sport 255 LUMEZZANE-DOLOMITI BELLUNESI

Sky Sport 256

Ore 17.30

CROTONE-FOGGIA

Sky Sport 252

Sky Sport 252 UNION BRESCIA-PRO PATRIA

Sky Sport 253

Sky Sport 253 SORRENTO-SIRACUSA

Sky Sport 254

Sky Sport 254 CARPI-BRA

Sky Sport 255

Sky Sport 255 ARZIGNANO VALCHIAMPO-OSPITALETTO FRANCIACORTA

Sky Sport 256

Ore 20.30

LECCO-ALBINOLEFFE

Sky Sport Max e Sky Sport 252

LUNEDÌ 23 FEBBRAIO

Ore 20.30