Renate Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Renate Inter Under 23 in streaming gratis.
I ragazzi di Stefano Vecchi scendono in campo per la 28esima giornata del girone A di Serie C. La sfida con il Renate è in programma per sabato 21 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 17.30.
Renate Inter Under 23 in streaming gratis – La Serie C è su Sky e NOW
La Serie C continua. Ancora una volta il terzo campionato professionistico italiano vede la partecipazione di 60 squadre divise in tre gironi. Ma per la prima volta, in ognuno dei raggruppamenti è presente una seconda squadra.
La Serie C sarà ancora visibile, per il secondo anno di fila, su Sky. La pay-tv di proprietà di Comcast trasmetterà per la stagione 2024/25 tutte le 1.143 partite della regular season, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Lo stesso discorso vale per NOW (CLICCA QUI PER ABBONARTI), che si conferma come Title Sponsor del torneo.
Per gli appassionati del campionato di Serie C, Sky mette a disposizione un’ampia copertura anche grazie
agli studi, agli approfondimenti e agli highlights delle partite dei tre gironi del torneo su Sky Sport 24, sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport con highlights e approfondimenti delle partite.
Renate Inter Under 23 in streaming gratis – La programmazione di Sky e NOW
la programmazione di Sky per le sfide di campionato di Serie C non è certo conclusa. Ecco le gare che saranno trasmesse in diretta sia sulla pay-tv che in streaming su NOW:
SABATO 21 FEBBRAIO
Ore 14.30
-
GUBBIO-AREZZO
Sky Sport Uno e Sky Sport 251
-
LIVORNO-PINETO
Sky Sport 252
-
LATINA-POTENZA
Sky Sport 253
-
TORRES-VIS PESARO
Sky Sport 254
-
TRAPANI-CAVESE
Sky Sport 255
-
NOVARA-GIANA ERMINIO
Sky Sport 256
Ore 17.30
-
RAVENNA-SAMBENEDETTESE
Sky Sport 251
-
RENATE-INTER U23
Sky Sport 252
-
TRIESTINA-CITTADELLA
Sky Sport 253
-
CASERTANA-AZ PICERNO
Sky Sport 254
-
ALCIONE MILANO-PERGOLETTESE
Sky Sport 255
DOMENICA 22 FEBBRAIO
Ore 12.30
-
CAMPOBASSO-JUVENTUS NETX GEN
Sky Sport Uno e Sky Sport 257
-
ATALANTA U23-COSENZA
Sky Sport Calcio e Sky Sport 258
Ore 14.30
-
CATANIA-GIUGLIANO
Sky Sport Calcio e Sky Sport 251
-
TEAM ALTAMURA-BENEVENTO
Sky Sport Max e Sky Sport 253
-
SALERNITANA-MONOPOLI
Sky Sport 252
-
PONTEDERA-ASCOLI
Sky Sport 254
-
PRO VERCELLI-TRENTO
Sky Sport 255
-
LUMEZZANE-DOLOMITI BELLUNESI
Sky Sport 256
Ore 17.30
-
CROTONE-FOGGIA
Sky Sport 252
-
UNION BRESCIA-PRO PATRIA
Sky Sport 253
-
SORRENTO-SIRACUSA
Sky Sport 254
-
CARPI-BRA
Sky Sport 255
-
ARZIGNANO VALCHIAMPO-OSPITALETTO FRANCIACORTA
Sky Sport 256
Ore 20.30
-
LECCO-ALBINOLEFFE
Sky Sport Max e Sky Sport 252
LUNEDÌ 23 FEBBRAIO
Ore 20.30
-
VIRTUS VERONA-L.R. VICENZA
Sky Sport Arena e Sky Sport 252
-
TERNANA- FORLÌ
Sky Sport Max e Sky Sport 253