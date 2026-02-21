Dove vedere Al Nassr Al Hazem tv streaming: guarda la partita in diretta

Continua la nuova stagione del massimo campionato saudita. Cristiano Ronaldo, la cui è presenza è ancora in dubbio, e compagni cercano una vittoria per riportarsi a un solo punto dal primo posto in classifica, occupata dall’Al Hilal, formazione allenata da Simone Inzaghi che ha appena accolto Karim Benzema (ex dell’Al Ittihad) con il francese subito grande protagonista all’esordio con la nuova maglia.

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Al Nassr Al Hazem tv streaming , 23esima giornata della Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita.

Dove vedere Al Nassr Al Hazem tv streaming? Quando si gioca

La partita fra Al Nassr e Al Hazem si giocherà al King Saud University Stadium di Riyadh, sabato 21 febbraio 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 20.00.

Dove vedere Al Nassr Al Hazem tv streaming? Come seguire la sfida

La sfida Al Nassr-Al Hazem sarà visibile in Italia sia in chiaro che a pagamento, visto che dalla stagione 2025/26 la Saudi Pro League ha ben due piattaforme a trasmettere le migliori partite. Da una parte la conferma di Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) che ha acquisito i diritti esclusivi in chiaro fino al 2027 per trasmettere in diretta in tv e anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello le tre migliori partite per giornata della Saudi Pro League.

Dall’altra parte c’è anche Como TV, la piattaforma streaming a pagamento, che manderà in onda le migliori partite del campionato, specialmente le tre squadre che condividono la stessa proprietà, cioè il fondo sovrano PIF: l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo, l’Al Hilal di Simone Inzaghi e l’Al Ittihad campione in carica.