Lo stipendio di Carlo Conti a Sanremo 2026: quanto guadagna il conduttore

Quanto guadagna Carlo Conti per condurre il Festival di Sanremo 2026? È una delle domande più cercate in vista della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, al via martedì 24 febbraio dal Teatro Ariston.
Dopo le cinque edizioni consecutive firmate da Amadeus, la conduzione è tornata a Carlo Conti, al secondo anno consecutivo alla guida della kermesse e già padrone di casa dal 2015 al 2017. Anche per il 2026 Conti ricopre il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, con la responsabilità dell’impianto creativo e organizzativo dell’evento.
Sul palco dell’Teatro Ariston saliranno 30 artisti in gara, a cui si aggiungono 4 cantanti della sezione Nuove Proposte. Un cast ampio, pensato per confermare il successo delle ultime edizioni del Festival di Sanremo, che negli ultimi anni ha registrato ascolti record e ricavi pubblicitari in costante crescita, spinti anche dalla novità Fantasanremo.
Quanto guadagna Carlo Conti a Sanremo 2026?
Entrando nel dettaglio dello stipendio di Carlo Conti per Sanremo 2026, secondo diverse indiscrezioni il cachet per le cinque serate dovrebbe aggirarsi tra i 500mila e i 600mila euro.
Una cifra in linea con quella riconosciuta ai precedenti conduttori nelle ultime edizioni. Oltre al compenso per la conduzione, il ruolo di direttore artistico comporta ulteriori responsabilità legate alla scelta del cast, degli ospiti e dell’impostazione generale dello show.
Anche i grandi ospiti che salgono sul palco per una sola serata percepiscono un cachet che, in alcuni casi, può arrivare fino a 100mila euro, a seconda della notorietà e del tipo di partecipazione.
Co-conduttori e cast: chi affianca Carlo Conti
Nel corso delle cinque serate, Carlo Conti sarà affiancato da diversi co-conduttori. Tra i nomi annunciati figurano:
- Laura Pausini
- Can Yaman
- Pilar Fogliati
- Achille Lauro
- Lillo
- Irina Shayk
- Nino Frassica
Un cast variegato che accompagnerà il pubblico dalla prima serata fino alla finalissima di sabato 28 febbraio.
Incassi pubblicitari Sanremo 2026: quanto vale il Festival
Se lo stipendio di Carlo Conti a Sanremo è uno dei temi più discussi, ancora più rilevanti sono gli incassi pubblicitari legati all’evento.
Per il 2026 si parla della possibilità di raggiungere quota 70 milioni di euro di raccolta pubblicitaria, superando i risultati delle ultime edizioni:
- oltre 65 milioni nel 2025
- oltre 60 milioni nel 2024
- 50 milioni nel 2023
- 42 milioni nel 2022
- circa 37-38 milioni nel 2020
Dal 2018 a oggi gli introiti pubblicitari del Festival sono più che raddoppiati e rappresentano circa un decimo del totale incassato annualmente dalla RAI.
A fronte di questi ricavi, la convenzione con il Comune di Sanremo prevede un esborso di circa 6,5 milioni di euro. Un costo decisamente inferiore rispetto ad altri grandi eventi sportivi o televisivi, rendendo il Festival uno degli asset più redditizi per la televisione pubblica.
Stipendio Carlo Conti Sanremo 2026: sintesi
In sintesi:
- Cachet stimato: tra 500mila e 600mila euro
- Ruolo: conduttore e direttore artistico
- Ricavi pubblicitari attesi: fino a 70 milioni di euro
Lo stipendio di Carlo Conti per Sanremo 2026 si inserisce quindi in un evento che, numeri alla mano, continua a essere uno dei prodotti televisivi più redditizi e centrali per la Rai.