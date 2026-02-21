Lo stipendio di Carlo Conti a Sanremo 2026: quanto guadagna il conduttore

Quanto guadagna Carlo Conti per condurre il Festival di Sanremo 2026? È una delle domande più cercate in vista della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, al via martedì 24 febbraio dal Teatro Ariston.

Dopo le cinque edizioni consecutive firmate da Amadeus, la conduzione è tornata a Carlo Conti, al secondo anno consecutivo alla guida della kermesse e già padrone di casa dal 2015 al 2017. Anche per il 2026 Conti ricopre il doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, con la responsabilità dell’impianto creativo e organizzativo dell’evento.

Sul palco dell’Teatro Ariston saliranno 30 artisti in gara, a cui si aggiungono 4 cantanti della sezione Nuove Proposte. Un cast ampio, pensato per confermare il successo delle ultime edizioni del Festival di Sanremo, che negli ultimi anni ha registrato ascolti record e ricavi pubblicitari in costante crescita, spinti anche dalla novità Fantasanremo.