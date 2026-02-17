La UEFA Champions League è pronta a partire con la sua fase a eliminazione diretta con il turno dedicato agli spareggi. Fra le squadre coinvolte ci sono ben tre formazioni italiane alla caccia di un pass per gli ottavi di finale. Come accaduto per tutti i turni della prima fase della massima competizione europea, la migliore partite del mercoledì sera sarà trasmessa in esclusiva da Amazon, tramite il proprio servizio Prime Video.

Partita playoff Champions Amazon – La scelta per i playoff di andata

Ma su quale partita è ricaduta la scelta della piattaforma streaming? Il match trasmesso da Prime Video mercoledì 18 febbraio sarà Bodo Glimt-Inter. La scelta è ricaduta sulla sfida della formazione di Cristian Chivu che dovrà superare lo scoglio dei norvegesi che nelle ultime settimane di Champions hanno raccolto grandi risultati soprattutto in casa, che li hanno portati a giocarsi l’accesso agli ottavi di finale alla sua prima partecipazione alla fase principale della massima competizione europea.