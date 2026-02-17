La UEFA Champions League è pronta a partire con la sua fase a eliminazione diretta con il turno dedicato agli spareggi. Fra le squadre coinvolte ci sono ben tre formazioni italiane alla caccia di un pass per gli ottavi di finale. Come accaduto per tutti i turni della prima fase della massima competizione europea, la migliore partite del mercoledì sera sarà trasmessa in esclusiva da Amazon, tramite il proprio servizio Prime Video.
Partita playoff Champions Amazon – La scelta per i playoff di andata
Ma su quale partita è ricaduta la scelta della piattaforma streaming? Il match trasmesso da Prime Video mercoledì 18 febbraio sarà Bodo Glimt-Inter. La scelta è ricaduta sulla sfida della formazione di Cristian Chivu che dovrà superare lo scoglio dei norvegesi che nelle ultime settimane di Champions hanno raccolto grandi risultati soprattutto in casa, che li hanno portati a giocarsi l’accesso agli ottavi di finale alla sua prima partecipazione alla fase principale della massima competizione europea.
Partita playoff Champions Amazon – Come abbonarsi e l’offerta Prime Studenti
Amazon Prime mette a disposizione un periodo d’uso gratuito per testare i servizi riservati ai clienti iscritti Prime. Per usufruire dei servizi Prime Video è sufficiente andare sulla piattaforma, da desktop o da smartphone e tablet.
Per accedere ai servizi serve avere un indirizzo mail valido, una carta di credito (che Amazon userà solo per verificarne la validità) e seguire le indicazioni.
Al termine del periodo di prova, se non si intende proseguire con i servizi Prime, occorre procedere con la disiscrizione, diversamente si procederà al pagamento (4,99€/mese o 49,99€/annui)
Per i giovani universitari Inoltre è disponibile l’offerta Prime Student (clicca qui), che permette di accedere ai vantaggi di Prime Video, Prime Music, Prime Reading e Amazon Photos al 50%rispetto all’abbonamento tradizionale: 2,49€ al mese o 24,95€ annui per un periodo di 90 giorni.
