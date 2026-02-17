Elkann esce dalla sanità italiana: Exor cede Lifenet a Reale Group. Operazione da 600 milioni

Reale Group ha sottoscritto un accordo vincolante per acquisire, tramite la holding Reale Services S.r.l., una partecipazione pari all’80% del capitale di Lifenet, gruppo attivo nella sanità e nei servizi di diagnosi e cura. L’operazione prevede l’acquisto delle quote detenute da Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus) e da Invin e avverrà in accordo con il fondatore e amministratore delegato Nicola Bedin, che manterrà tramite Invin una partecipazione del 20% restando alla guida del gruppo. John Elkann esce così anche dalla sanità privata italiana, uno degli ultimi asset tricolore nella galassia Exor dopo le cessioni di Iveco, Comau e le trattative in corso per la vendita del gruppo Gedi.

Fondato nel 2018, Lifenet è presente in cinque regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna) e conta una piattaforma composta da sedici centri ambulatoriali e diagnostici, sei ospedali e quattro cliniche oculistiche. Il gruppo ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni e prevede per il 2026 ricavi superiori a 450 milioni di euro, oltre 1.100 posti letto e circa 5.000 collaboratori.