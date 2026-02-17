Elkann esce dalla sanità italiana: Exor cede Lifenet a Reale Group. Operazione da 600 milioni

Reale Group ha sottoscritto un accordo vincolante per acquisire, tramite la holding Reale Services S.r.l., una partecipazione pari all’80% del capitale di Lifenet, gruppo attivo nella sanità e nei servizi di diagnosi e cura. L’operazione prevede l’acquisto delle quote detenute da Exor (la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus) e da Invin e avverrà in accordo con il fondatore e amministratore delegato Nicola Bedin, che manterrà tramite Invin una partecipazione del 20% restando alla guida del gruppo. John Elkann esce così anche dalla sanità privata italiana, uno degli ultimi asset tricolore nella galassia Exor dopo le cessioni di Iveco, Comau e le trattative in corso per la vendita del gruppo Gedi.
Fondato nel 2018, Lifenet è presente in cinque regioni italiane (Lombardia, Piemonte, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna) e conta una piattaforma composta da sedici centri ambulatoriali e diagnostici, sei ospedali e quattro cliniche oculistiche. Il gruppo ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni e prevede per il 2026 ricavi superiori a 450 milioni di euro, oltre 1.100 posti letto e circa 5.000 collaboratori.
L’operazione – valutata intorno ai 600 milioni di euro – rappresenta una tappa strategica nel piano di sviluppo di Reale Group e segna un’evoluzione del modello di business: dalla tradizionale garanzia assicurativa a un ruolo attivo lungo l’intera filiera dell’assistenza sanitaria. L’impatto atteso riguarda l’ampliamento dell’accesso a servizi di qualità, l’introduzione di soluzioni diagnostiche innovative e possibili riduzioni dei tempi di attesa, oltre a nuovi investimenti sul territorio e al rafforzamento della rete sanitaria. Per Reale Group, l’operazione segna un passo nella diversificazione degli asset e nella creazione di un ecosistema integrato dedicato alla salute.
Secondo i termini dell’intesa, Nicola Bedin resterà amministratore delegato e l’attuale management team sarà confermato. A Reale Services spetteranno la designazione della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e la nomina del presidente, assicurando continuità operativa e allineamento strategico.
Luca Filippone, General Manager di Reale Group, ha commentato: «Con questa operazione, Reale Group ridefinisce il concetto di “prendersi cura”, passando dalla protezione assicurativa a una presenza concreta lungo tutta la filiera assistenziale. Il nostro impegno crescente per un ecosistema salute centrato sulla persona, rafforza il nostro posizionamento e incarna pienamente il purpose del Gruppo: Taking care of people for a better world, together».
«Reale Group – ha affermato Nicola Bedin, fondatore e Amministratore Delegato di Lifenet – è il socio ideale che Lifenet possa avere per una serie di caratteristiche uniche: visione di lungo termine, approccio sostenibile, qualità delle persone coinvolte, propensione all’innovazione e profonda conoscenza delle dinamiche del settore. Sono entusiasta di questa nuova fase di sviluppo, fondata su una solida base di valori condivisi». Il closing è subordinato alle consuete autorizzazioni regolamentari ed è previsto entro la prima metà del 2026.