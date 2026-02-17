Durante una conferenza stampa andata in scena questa mattina a Formello, la Lazio ha presentato il progetto per la ristrutturazione dello stadio Flaminio, che nelle idee del presidente Claudio Lotito diventerà la nuova casa biancoceleste. Un impianto che sarà recuperato e rivoluzionato, unendo di fatto due stadi in uno.

Nel corso della conferenza sono state mostrate diverse immagini di come sarà il nuovo stadio, tenendo sempre presente che si tratta per il momento di un progetto che dovrà vivere tutte le fasi di studio prima di arrivare a una definizione finale.

Di seguito, ecco le immagini di come potrebbe essere il nuovo Flaminio, tra l’interno dell’impianto e l’area esterna allo stadio: